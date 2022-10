Comment utiliser Teleparty pour regarder des films et des émissions de télévision entre amis ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Depuis le premier verrouillage, il y a quelques années, l'intérêt de pouvoir regarder la télévision et des films en ligne avec ses amis sans se soucier de la désynchronisation entre les personnes a été démontré à plusieurs reprises.

Même lorsque nous ne sommes soumis à aucune restriction, il est très agréable de pouvoir regarder des émissions avec des personnes éloignées les unes des autres, et c'est quelque chose qui est bien pris en charge par une excellente extension de navigateur pour Google Chrome et Microsoft Edge : Teleparty. Voici comment l'utiliser avec Netflix et d'autres services de streaming.

Comment utiliser Teleparty

Avant de commencer, vous devez connaître certains faits essentiels concernant Teleparty et son fonctionnement. Tout d'abord, il s'agit d'une extension Chrome et Edge, qui ne fonctionne donc pas sur d'autres navigateurs. Cela signifie pas de Firefox, Safari ou autres.

Cela a une autre conséquence : Teleparty ne fonctionnera que sur un ordinateur ou un ordinateur portable, et ne sera donc pas compatible avec votre téléphone ou votre smart TV. Néanmoins, vous pouvez toujours brancher un ordinateur portable à votre télévision pour profiter de l'expérience sur grand écran.

Pour commencer, chaque personne souhaitant faire partie de la soirée de visionnage devra ajouter Teleparty à son navigateur, ce que vous pouvez facilement faire via le site Web ici. La personne dont vous utiliserez le compte Netflix devra ensuite organiser une soirée.

Elle pourra alors choisir ce que tout le monde regarde, en se rendant sur sa page sur Netflix puis en cliquant sur le logo NP en haut à droite de votre navigateur (qui a été ajouté en installant l'extension).

Vous pourrez alors créer votre Téléparty et donner le coup d'envoi. Vous recevrez un lien URL long et unique que vous pourrez envoyer aux autres membres de votre Téléparty. Lorsqu'ils cliqueront sur le lien dans un navigateur où l'extension est installée, ils rejoindront le groupe de surveillance et la discussion textuelle jointe.

À partir de là, l'hôte peut cliquer sur "play" pour lancer la vidéo, et il aura le contrôle tout au long de celle-ci. Cependant, à chaque fois qu'un épisode ou un film se termine, vous devrez lancer une nouvelle Téléparty.

Écrit par Max Freeman-Mills.