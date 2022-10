Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le préquel de Game of Thrones de HBO, House of the Dragon, a terminé sa première série d'épisodes à la fin du mois d'octobre 2022, laissant les fans dans l'attente d'une deuxième saison - qui, de manière réaliste, est encore loin d'arriver.

Nous avons rassemblé tous les détails clés que vous devez savoir sur la prochaine saison de House of the Dragon juste ici, y compris les membres du casting de retour, les fenêtres de sortie estimées et plus encore d'ailleurs.

House of the Dragon saison 2 : Date de sortie

La production de la deuxième saison de House of the Dragon n'a pas encore commencé, il est donc probable qu'elle ne sera pas diffusée avant longtemps.

La production de la prochaine saison devrait débuter au début de l'année 2023, ce qui laisse présager une diffusion en 2024, si l'on se réfère aux précédentes séries de HBO et à leurs délais de diffusion. Une série qui implique autant de dragons en images de synthèse, après tout, implique beaucoup de post-production et d'effets qui prennent du temps à réaliser.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dès que nous aurons des nouvelles officielles de HBO, nous mettrons bien sûr cet article à jour.

Comment regarder House of the Dragon saison 2

Évidemment, comme nous l'avons dit plus haut, la saison 2 de House of the Dragon n'est pas encore prête de sortir, mais quand elle sortira, nous avons une idée précise de l'endroit où vous pourrez la regarder.

US

Étant donné qu'il s'agit d'une production entièrement originale de HBO, la situation est claire aux États-Unis : vous pourrez regarder la deuxième saison de House of the Dragon sur HBO via le câble ou via HBO Max.

ROYAUME-UNI

Pour ceux d'entre nous qui vivent au Royaume-Uni, l'accord en cours entre Sky et HBO signifie que House of the Dragon devrait arriver sur sa chaîne Sky Atlantic, et sur les passes Entertainment de Now TV, lorsque la prochaine saison sortira.

Si quelque chose change à ce sujet, ou si HBO devait lancer sa propre plateforme de streaming au Royaume-Uni, nous mettrons à jour cet article pour refléter ces changements.

House of the Dragon saison 2 : Cast and crew

Nous en savons un peu plus sur ce qui attend les acteurs et l'équipe de la première saison alors qu'ils se préparent pour une seconde saison.

Miguel Sapochnik s'est retiré après une longue implication dans Game of Thrones, laissant à Ryan Condal le rôle de showrunner. Il travaillera en tandem avec les scénaristes et George R R Martin lui-même pour élaborer les prochaines saisons.

Condal a confirmé que l'ère des sauts dans le temps était révolue : la ligne temporelle est beaucoup plus linéaire, sans refonte des personnages et sans grands sauts dans le temps, comme ceux que nous avons connus à plusieurs reprises dans la première saison.

Cela signifie que nous pouvons être sûrs du retour d'un certain nombre de membres principaux du casting (ceux qui ont survécu à la saison dernière) :

Emma D'Arcy - Reine Rhaenyra Targaryen

Reine Rhaenyra Targaryen Rhys Ifans - Otto Hightower, Main du Roi

Otto Hightower, Main du Roi Olivia Cooke - Alicent Hightower

Alicent Hightower Matt Smith - Prince Daemon Targaryen, frère de Viserys Targaryen

- Prince Daemon Targaryen, frère de Viserys Targaryen Tom Glynn-Carney - Roi Aegon Targaryen II

- Roi Aegon Targaryen II Ewan Mitchell - Aemond Targaryen

- Aemond Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon

- Corlys Velaryon Eve Best - Rhaenys Targaryen

Rhaenys Targaryen Sonoyo Mizuno - Mysaria, le ver blanc

Il y a beaucoup d'autres membres du casting dont nous nous attendons à ce qu'ils reviennent, dans des rôles plus ou moins importants, étant donné qu'un personnage de Game of Thrones ne peut jamais être écarté, même s'il est absent de l'écran pendant de longues périodes.

House of the Dragon Saison 2 : Histoire

La première saison de House of the Dragon s'est terminée par un bain de sang, Aemond Targaryen s'étant vengé de Lucerys, le fils de Rhaenyra, en faisant surgir son dragon du ciel et en tuant le jeune prince.

Si l'on en croit la réaction de Rhaenyra, face à la tempête, dans les derniers instants de la saison, ce devrait être l'étincelle qui allume la mèche et plonge Westeros dans une guerre totale.

C'est le coup d'envoi de ce que les livres d'histoire (inventés) appellent la Danse des Dragons, qui verra Rhaenyra et Daemon affronter Allicent Hightower et son fils Aegon, sur le trône de Kings Landing.

Avec la mort définitive de Viserys, nous nous trouvons dans une lutte de succession sérieuse qui promet d'être sournoise et sanglante des deux côtés, avec les grandes maisons des sept royaumes faisant la queue pour choisir leur camp.

Parce que le matériel source est là, vous pouvez très bien regarder les grandes lignes de ce qui va se passer au fur et à mesure que la série se déroule, mais nous pensons qu'il serait préférable de rester dans l'ombre et de vous laisser apprécier ce qui se passe.

Écrit par Max Freeman-Mills.