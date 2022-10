Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bodies Bodies Bodies est l'un des films d'horreur les plus marquants de 2022, et maintenant que la saison effrayante est à nos portes, il pourrait être le film parfait pour une soirée cinéma d'Halloween.

Le film a impressionné les critiques et le public, et beaucoup ont loué son mélange de comédie, d'horreur et de mystère.

Maintenant que sa sortie en salle est terminée, voici tous les détails sur comment et quand vous pouvez streamer et louer le film. Nous avons également ajouté quelques détails sur l'intrigue et complété le tout par quelques bandes-annonces. C'est parti !

Bodies Bodies Bodies : Ce que vous devez savoir

Bodies Bodies Bodies raconte l'histoire d'un groupe de jeunes de 20 ans qui se retrouvent coincés dans un manoir isolé pendant un ouragan. Lorsqu'une fête à la Werewolf tourne mal, un vrai cadavre est découvert et la course est lancée pour identifier le tueur. Attendez-vous à des rebondissements et à de nombreux coups de poignard dans le dos, au sens propre comme au sens figuré.

Il s'agit d'une mise en scène classique de slasher, et le mélange de comédie de type "whodunnit" signifie qu'il plaira probablement aux fans de films comme Scream, plutôt qu'à ceux qui recherchent des frissons vraiment terrifiants.

Le film est réalisé par Halina Reijn et c'est son premier film en langue anglaise. Il met en vedette Pete Davidson(SNL), Amanda Stenberg(Dear Evan Hansen), Maria Bakalova(Borat Subsequent Moviefilm) et Lee Pace(The Hobbit).

Bodies Bodies Bodies : Date de sortie

Bodies Bodies Bodies a eu une sortie limitée à partir du 5 août 2022 dans certaines villes des États-Unis. Puis, le 12 août, il a bénéficié d'une sortie nationale, suivie de projections internationales. Le film est sorti dans les salles britanniques le 2 septembre 2022.

Il est sorti en téléchargement numérique aux États-Unis le 27 septembre 2022, puis en Blu-Ray et DVD le 18 octobre 2022.

Bodies Bodies Bodies : Comment le regarder à la maison

Bodies Bodies Bodies n'est pas encore disponible sur les plateformes de streaming par abonnement, mais vous pouvez acheter ou louer le film à la demande auprès des points de vente habituels.

Cela inclut Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube, Vudu et plus encore.

Si vous préférez une copie physique, des versions Blu-ray et DVD sont disponibles aux États-Unis. La date de sortie au Royaume-Uni n'a pas encore été précisée, mais les précommandes sont en cours sur Amazon.

Bodies Bodies Bodies : Bandes-annonces

Pocket-lint a intégré la dernière bande-annonce de Bodies Bodies Bodies en haut de cette page.

Voici l'ancienne bande-annonce :

