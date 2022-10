Bienvenue à Wrexham Saison 2 : Que savons-nous jusqu'à présent ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le monde du football avait du mal à y croire lorsque la star de Deadpool, Ryan Reynolds, et Rob McElhenny se sont associés pour acheter Wrexham AFC (Clwb Pêl-droed Wrecsam en gallois), un club de football du nord du Pays de Galles.

Depuis, beaucoup de choses ont changé pour le club. Son sort sur le terrain s'est amélioré de façon spectaculaire grâce à des investissements indispensables, les installations ont été améliorées, le club a signé un contrat de sponsoring majeur avec l'une des plus grandes entreprises du monde - TikTok - et le club a sa propre émission de télévision : Bienvenue à Wrexham.

La première saison de l'émission s'est terminée, mais il y en aura une deuxième. Rob McElhenny s'est rendu sur Twitter alors que la première saison touchait à sa fin pour confirmer que nous pouvons nous attendre à un deuxième épisode.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Oups. Désolé. Ce soir, c'est le dernier épisode de la saison 1 de @WrexhamFX



La saison 2 reviendra l'année prochaine. J'ai une clause dans mon contrat qui stipule que je ne ferai rien de moins que 16 saisons d'une série télévisée :)- Rob McElhenney (@RMcElhenney) 13 octobre 2022

Quand la saison 2 sera-t-elle diffusée ?

Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que la saison 2 sera diffusée l'année prochaine. Donc, à un moment donné en 2023. La série documentaire est tournée pendant la saison de football 2022/23, donc le tournage ne se terminera probablement pas avant la fin du printemps 2023, ce qui signifie qu'elle ne sera pas diffusée avant au moins deux mois après, comme pour la première saison.

Si le calendrier correspond à celui de cette année, la diffusion aura lieu vers la fin du mois d'août 2023.

Où puis-je regarder/diffuser Welcome to Wrexham ?

Aux États-Unis, vous pouvez regarder la série sur FX ou la regarder en streaming sur Hulu. Cette dernière option nécessite bien sûr un abonnement.

Ailleurs - au Royaume-Uni - vous pouvez regarder l'émission en streaming sur Disney Plus, mais là encore, il vous faut un abonnement.

squirrel_widget_187869

Quelle est l'histoire jusqu'à présent ?

Dans la première saison, nous avons un premier aperçu de ce qui se passe en coulisses lorsque McElhenny et Reynolds prennent le contrôle du club de football. C'est la première fois que les deux hommes font du sport ensemble, mais ils reprennent un club qui se débat dans les bas-fonds du football anglais.

Le Wrexham AFC - bien qu'étant un club gallois - fait partie du système de football anglais, où il se situe juste à l'extérieur de l'échelon inférieur de l'English Football League (EFL), dans la Vanarama National League. Il est en dehors de l'EFL depuis 2008, après avoir passé les 87 années précédentes dans les divisions inférieures de la Football League.

Le désir de Reynolds et McElhenny d'acheter un club historique en difficulté les a conduits à Wrexham, un club fondé en 1864, qui a connu des problèmes financiers et des performances sur le terrain peu inspirantes pendant la majeure partie du XXIe siècle.

Au cours de la première saison, nous constatons que les deux hommes s'efforcent de redresser la situation, tant sur le terrain qu'en dehors. L'équipe atteint la finale des play-offs et passe tout près d'une promotion en EFL. La saison se termine par la finale du FA Trophy au stade de Wembley, où le club joue devant 25 000 de ses propres fans.

La finale de la saison de ce soir est ma sonnerie pour toujours. #WrexhamFX pic.twitter.com/m8DB48eepf- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 octobre 2022

Les acteurs et les stars

Comme il s'agit d'une série documentaire sur un club de football, le nombre de personnes faisant une apparition dans les séries est - franchement - énorme. Nous ne les citerons donc pas tous. Voici quelques-uns des plus grands noms et des visages que vous verrez le plus souvent dans la série.

Ryan Reynolds - co-propriétaire, Wrexham AFC

Rob McElhenny - copropriétaire, Wrexham AFC

Humphrey Ker - Directeur exécutif, Wrexham AFC

Phil Parkinson - Manager, Wrexham AFC

Shaun Harvey - Conseiller du conseil d'administration, Wrexham AFC

Wayne Jones - propriétaire, The Turf

Fleur Robinson - PDG, Wrexham AFC

Paul Mullin - attaquant, Wrexham AFC

Jordan Davies - milieu de terrain, Wrexham AFC

Que dois-je savoir ?

Wrexham AFC joue ses matchs à domicile au Racecourse Ground - l'un des plus vieux stades du monde - qui peut accueillir un maximum d'environ 10 000 fans. Depuis le rachat, le stade est presque plein chaque semaine et le club est plus populaire que jamais.

Le rachat du club de football par McElhenny et Reynold a commencé sous la forme classique de Ryan Reynolds, avec des publicités et des spots télévisés plutôt hilarants. La publicité parodique de la société Ifor Williams Trailer est un moment fort, tout comme le spot dans lequel les deux hommes annoncent pour la première fois l'émission Welcome to Wrexham, avec un gallois qui "traduit" pour eux.

Lors de la première saison du nouveau propriétaire, le maillot extérieur de Wrexham a été conçu en hommage à McElhenny, dans le style du maillot des Philadelphia Eagles. Il était vert foncé et portait la mention "It's Always Sunny" cousue à l'arrière du col, en référence à la série la plus connue de l'acteur.

Pour la dernière saison, il a été remplacé par un maillot bleu avec "Ymdrech Mwyafswm" dans le dos, ce qui signifie "Effort maximum", un clin d'œil à la société de production du même nom de Ryan Reynolds.

McElhenny s'est fait aimer des fans - et de la nation galloise en général - en apprenant à parler gallois, à prononcer le nom de lieu le plus long du pays de Galles et les paroles de l'hymne national, à le chanter avec passion lors de la finale du FA Trophy à la fin de sa première saison et, ce faisant, à améliorer l'image de la langue et du pays.

Au cours de la deuxième saison, le club tentera une nouvelle fois d'accéder à l'EFL et, si l'on en croit les résultats du début de saison, ce sera plus que possible.

Écrit par Cam Bunton.