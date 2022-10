Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le premier film Pitch Perfect est sorti en 2012 et a donné naissance à deux suites ainsi qu'à une série dérivée qui sera diffusée sur Peacock.

La série de films Pitch Perfect suit un groupe d'acapella féminin de l'université de Barden, les Barden Bellas. Elles passent de la compétition collégiale à la compétition nationale et à la participation à des tournées mondiales. Le film original a été un succès surprise au box-office, rapportant plus de 100 millions de dollars dans le monde entier, tandis que la série elle-même a rapporté 565 millions de dollars au total. C'est Pitch Perfect 2 qui a remporté le plus gros succès, avec 287 millions de dollars, soit le plus gros chiffre d'affaires pour une comédie musicale.

Bien sûr, ce succès signifie qu'il y aura d'autres Pitch Perfect dans un avenir proche.

Pitch Perfect : Bumper in Berlin sera lancé le 23 novembre sur le service de streaming vidéo Peacock. Cette série de six épisodes sera centrée sur le personnage d'Adam Devine, Bumper, tiré des films. Avec Bumper in Berin à l'horizon, c'est le moment idéal pour commencer à revoir la série. L'histoire des films Pitch Perfect et de la série à venir est racontée de manière chronologique, vous devez donc les regarder par date de sortie pour suivre l'histoire du début à la fin.

Pitch Perfect (2012 - Film)

Pitch Perfect a été réalisé par Jason Moore et écrit par Kay Cannon. L'histoire est inspirée de Pitch Perfect : The Quest for Collegiate a Capella Glory, un livre non fictionnel de Mickey Rapkin. Le film suit Beca (Anna Kendrick) alors qu'elle entre en première année au Barden College à la demande de son père. Beca est plus intéressée par la musique que par l'université et est bientôt approchée par Aubery (Anna Camp) pour rejoindre le groupe acapella féminin de l'université, les Barden Bellas.

Les Bellas sont actuellement au plus bas après le fiasco d'Aubrey (la chef du groupe) qui a vomi lors de la dernière représentation. Mais elles restent concentrées sur la compétition.

Pitch Perfect 2 (2015 - Film)

Pitch Perfect 2 a été réalisé par Elizabeth Banks, qui joue le rôle de Gail tout au long de la série de films. Le film reprend trois ans après le premier et voit Beca devenir la co-leader des Bellas de Barden aux côtés de Chloe (Brittany Snow). Les Bellas ont remporté trois championnats nationaux ICCA consécutifs, ce qui les amène à se produire au Kennedy Center pour l'anniversaire de Barack Obama. Malheureusement, Patricia "Fat Amy" Hobart (Rebel Wilson) a un problème de garde-robe pendant leur performance.

Les Bellas sont alors disgraciées et interdites de compétition. Beca parvient à négocier un accord qui permettra à l'équipe de reprendre la compétition si elle parvient à remporter le championnat du monde de chant a capella en Europe, une compétition qui n'a jamais été remportée par une équipe américaine.

Pitch Perfect 3 (2017 - Film)

Pitch Perfect 3 a été réalisé par Trish Sie et écrit par Mike White et Kay Cannon. Le film se déroule deux ans seulement après Pitch Perfect 2, le troisième volet de la série. On y voit les Bellas, maintenant diplômées, lutter pour s'adapter à la vie en dehors de l'université. Ainsi, lorsque le groupe a l'opportunité de participer à une tournée USO, elles sautent sur l'occasion.

Bien sûr, cette tournée USO se transforme en une compétition contre d'autres groupes.

Pour cette sortie, le groupe est rejoint par Emily (Hailee Steinfeld), l'actuelle leader des Bellas de Barden. De plus, une fois que les Bellas arrivent en Europe, Amy la Grosse est confrontée à son père, Fergus (John Lithgow), un dangereux seigneur du crime qui espère renouer avec sa fille.

O se situe la nouvelle srie Pitch Perfect dans cet ordre ?

Bumper in Berlin est une série dérivée de Pitch Perfect à venir, centrée sur le personnage de Pitch Perfect d'Adam Devine, Bumper. (Il est apparu dans la série de films comme le chanteur principal d'un groupe d'acapella rival composé uniquement d'hommes). Vous regarderez Bumper in Berlin directement après Pitch Perfect 3 dans votre ordre de visionnage.

Pitch Perfect : Bumper in Berlin (série télévisée Peacock à venir en novembre 2022)

Le film montre Bumper vivant en Allemagne après qu'une de ses chansons ait atteint le sommet des charts dans ce pays. Sarah Hyland et Jameela Jamil joueront également dans la série.

Découvrez le premier teaser de Pitch Perfect : Bumper in Berlin ici. La première de Bumper in Berlin est prévue pour le 23 novembre 2022 sur Peacock.

