(Pocket-lint) - Star Trek : Strange New Worlds vient d'être diffusé en juillet 2022, mais nous avons déjà un premier aperçu officiel de la deuxième saison.

Si vous êtes un fan de Star Trek : The Original Series (TOS), alors la toute nouvelle série Paramount Plus Star Trek est faite pour vous. Star Trek : Strange New Worlds suit l'équipage de l'USS Enterprise 10 ans avant que le capitaine Kirk ne prenne la barre. Vous suivez un équipage dirigé par des personnages qui ont fait leurs débuts dans TOS, comme le capitaine Christopher Pyke (Anson Mount), Spock (Ethan Peck) et Number One (Rebecca Romijn), et ils portent tous des tenues inspirées de TOS. Strange New Worlds renonce également aux arcs de saison modernes de Star Trek et se concentre plutôt sur l'équipage qui enquête sur un nouveau monde ou un nouveau mystère et le résout en un épisode, tout comme dans TOS.

Lire aussi : Prix, films et séries Paramount Plus, et plus encore.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Star Trek : Strange New Worlds.

Star Trek : Strange New Worlds : Ce que vous devez savoir

Star Trek : Strange New Worlds suit l'équipage de l'USS Enterprise 10 ans avant le capitaine Kirk et les événements de la série originale (TOS). Bien sûr, l'Enterprise a une mission de cinq ans : explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles vies et de nouvelles civilisations, aller audacieusement là où personne n'est allé auparavant. La série ne commence pas nécessairement avec la saison 1, cependant, puisque les acteurs jouant le capitaine Pyke, Spock et Numéro Un ont tous fait leurs débuts dans la deuxième saison de Star Trek : Discovery avant de monter à bord de l'USS Enterprise.

Le Spock d'Ethan Peck, en particulier, joue un rôle important dans la deuxième saison de Star Trek : Discovery.

Ce qui est amusant avec Strange New Worlds, c'est que le style de la série rend possible de nombreux types d'easter eggs Star Trek. Il n'y a qu'une seule histoire contenue chaque semaine, avec l'équipage de l'USS Enterprise comme constante. Enfin, ça et l'esthétique géniale inspirée des années 1960.

Star Trek Strange New Worlds : date de sortie

La deuxième saison de Strange New Worlds n'a pas encore de date de sortie, mais elle devrait être diffusée en 2023.

Star Trek Strange New Worlds : comment la regarder ?

La saison 1 de Star Trek : Strange New Worlds est disponible sur Paramount Plus, et la saison 2 le sera probablement aussi. Le service de streaming est proposé à partir de 4,99 dollars par mois aux États-Unis.

Vous pouvez en savoir plus sur Paramount Plus en consultant le guide de Pocket-lint ici.

Star Trek Strange New Worlds : le casting

Vous pouvez vous attendre à ce que la plupart des membres de l'équipage de l'USS Enterprise soient de retour pour la deuxième saison de Star Trek : Strange New Worlds. Bien sûr, il y aura quelques nouveaux visages, et dans ce cas, quelques nouveaux visages familiers. Paul Wesley est prêt à reprendre le rôle d'un jeune James T. Kirk. Il y a aussi l'espoir de voir un jeune Montgomery "Scotty" Scott dans la série, mais il n'y a pas encore de nouvelles officielles du casting.

Ceci étant dit, la série est manifestement disposée à refondre des personnages de la TOS, alors qui sait qui nous pourrions voir apparaître dans un caméo d'un seul épisode ?

Anson Mount : Christopher Pike

Ethan Peck : Spock

Jess Bush : Christine Chapel

Christina Chong : La'an Noonien-Singh

Celia Rose Gooding : Nyota Uhura

Melissa Navia : Erica Ortegas

Babs Olusanmokun : Joseph M'Benga

Rebecca Romijn : Una Chin-Riley / Numéro Un

Paul Wesley : James T. Kirk

Star Trek Strange New Worlds : bandes-annonces

Paramount a publié un premier clip de la deuxième saison de Star Trek : Strange New Worlds. On y voit l'Erica Ortega, jouée par Melissa Navia, raconter son enthousiasme lorsqu'elle rejoint l'équipe de débarquement pour la prochaine mission de l'Enterprise. Regardez-la ci-dessous.

Ortega se prépare pour une mission lointaine (clip exclusif S2)

Star Trek Strange New Worlds : comment rattraper le retard ?

Si vous voulez attraper absolument tous les easter egg du canon Star Trek cachés dans Strange New Worlds, vous n'aurez d'autre choix que de consulter notre guide chronologique de visionnage de Star Trek. Si vous cherchez quelque chose d'un peu moins intimidant, vous pouvez consulter les introductions des personnages dans Star Trek : Discovery.

En outre, Star Trek : TOS et les films dans lesquels figurent les acteurs de la série originale valent également la peine d'être vus avant la deuxième saison.

