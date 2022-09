Star Trek Discovery saison 5 : tout ce que nous savons pour l'instant.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Star Trek : Discovery a été diffusé pour la première fois en 2017, et depuis, il a été la tête d'affiche d'une flotte de nouvelles émissions Star Trek et est en passe de devenir l'émission la plus regardée sur Paramount Plus. Nous allons monter à bord de l'USS Discovery pour une cinquième saison, heureusement, car Paramount a récemment partagé un premier aperçu de la prochaine saison lors de sa célébration du Star Trek Day. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison de Star Trek : Discovery.

Star Trek Discovery saison 5 : ce que vous devez savoir

Star Trek : Discovery se déroule plus loin dans le futur que tout ce que nous avons vu dans l'univers de Star Trek. Cela peut être un peu surprenant si vous n'avez vu que la première ou les deux premières saisons de la série, car l'équipage de l'USS Discovery a été envoyé plus de 900 ans dans le futur, en l'an 3188. En effet, l'équipage de l'USS Discovery a été envoyé plus de 900 ans dans le futur, en l'an 3188.

L'équipage de l'USS Discovery entreprend de rétablir l'United Federation of Planets. Dans la cinquième saison, le Discovery est dirigé par Michael Burnham (Sonequa Martin-Green). Elle sera bien sûr rejointe par son premier officier Saru (Doug Jones). Les choses se compliquent pour Burnham, car l'USS Discovery a perdu son Spore Drive, qui lui permettait de voyager en distorsion. Pour ce qui est de la prochaine saison, l'intrigue a été annoncée lors du Star Trek Day comme étant centrée sur Burnham et l'équipage à la recherche d'un puissant objet ancien. Nous pouvons supposer que le processus de reconstruction de la Fédération des planètes sera également abordé, puisque la Terre a accepté de rejoindre la Fédération dans le final de la quatrième saison.

Star Trek Discovery saison 5 : date de sortie

Il n'y a pas encore de date de sortie pour la cinquième saison de Star Trek : Discovery, mais elle devrait sortir au cours du premier semestre 2023.

Star Trek Discovery saison 5 : comment la regarder ?

Les saisons 1 à 4 de Star Trek Discovery sont disponibles sur Paramount Plus, donc la saison 5 le sera probablement aussi. Le service de streaming est proposé à partir de 4,99 dollars par mois aux États-Unis. Pour en savoir plus sur Paramount Plus, consultez notre guide ici.

Star Trek Discovery saison 5 : le casting

Vous pouvez vous attendre à ce que la plupart des membres de l'équipage reviennent pour la cinquième saison de Star Trek : Discovery. Sonequa Martin-Green est de retour dans le rôle de Michael Burnham, ainsi que Doug Jones dans celui de Saru. Voici un récapitulatif de ce que vous pouvez attendre de la saison 5 :

Sonequa Martin-Green (Michael Burnham)

Doug Jones : Saru

Anthony Rapp : Paul Stamets

Mary Wiseman : Sylvia Tilly

Wilson Cruz : Hugh Culber

Blu del Barrio : Adira Tal

David Ajala : Cleveland "Book" Booker

Star Trek Discovery : Bandes-annonces

Pour l'instant, Paramount n'a diffusé aucune bande-annonce. Mais elle a partagé sur YouTube une visite du plateau de la cinquième saison, guidée par Wilson Cruz (qui joue Hugh Culber). Vous pouvez la regarder ci-dessous :

Star Trek : Discovery - Visite du plateau de la saison 5

Star Trek Discovery : Comment rattraper le temps perdu

L'univers de Star Trek couvre littéralement plus de mille ans d'histoire dans ses différents films et séries. Star Trek : Discovery est unique parce qu'il le fait tout seul, avec un saut dans le temps de 900 ans entre la deuxième et la troisième saison. Si vous souhaitez vraiment entrer dans les détails de ce qui se passe aux côtés de l'équipage de l'USS Discovery, consultez notre guide chronologique des films et séries Star Trek.

