Govee's TV Backlight T2 met de l'ambiance dans les soirées cinéma

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous aimez la technologie Ambilight de Philips, mais que vous n'êtes pas en mesure de remplacer tout votre téléviseur, la société Govee, spécialisée dans l'éclairage intelligent, a peut-être la solution. Elle vient en effet d'annoncer le TV Backlight T2, le premier rétroéclairage de téléviseur à double caméra au monde dont la précision de la correspondance des couleurs est améliorée.

Le dispositif à double caméra, qui se trouve en haut de votre écran, utilise la technologie Envisual brevetée de Govee pour analyser le contenu que vous regardez et faire correspondre les couleurs qu'il voit avec celles qu'il projette sur le mur derrière. Pour garantir la performance la plus précise possible, il utilise une méthode de capture par "division de zone", qui divise l'écran en un certain nombre de zones. Cela lui permet de mieux cerner les changements de couleur et d'offrir des effets lumineux personnalisés, quel que soit le sujet que vous regardez.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le T2, qui en est à sa deuxième génération, améliore l'Immersion T1 de Govee en capturant plus du double du nombre de pixels par demi-seconde, passant de 171 000 pixels à 354 000, sans doute grâce à la caméra supplémentaire de ce modèle. La précision de la correspondance des couleurs a ainsi augmenté de 40 %.

Il a également doublé le nombre de perles lumineuses RVBIC dans son rétroéclairage, qui passe à 60 par mètre, pour un effet de lavage de mur plus vibrant, tout en incorporant des puces IC (Independent Control) dans chaque lampe, afin qu'elles puissent afficher plusieurs effets et couleurs dans une seule zone. Cela permet de créer une transition lumineuse plus naturelle et plus douce entre les scènes.

Comme vous pouvez vous y attendre, vous pouvez coupler le TV Backlight 2 avec d'autres lampes intelligentes Govee et activer le mode DreamView via l'application Govee Home App afin qu'ils puissent tous fonctionner ensemble pour un impact encore plus grand.

Facile à installer et compatible avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant, le TV Backlight T2 sera d'abord disponible pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces, au prix de 139,99 $/£149,99/€149,99, avec une version 75-85 pouces qui arrivera aux États-Unis en octobre.

squirrel_widget_12855865

Écrit par Verity Burns.