Comment regarder le dernier match de tennis de Roger Federer ?

(Pocket-lint) - La légende du tennis Roger Federer a annoncé qu'il prenait sa retraite le 15 septembre après une carrière incroyable qui l'a vu gagner 20 tournois du grand chelem.

Federer a annoncé à ses fans qu'il jouerait la Laver Cup à Londres et que ce serait son dernier tournoi de compétition. Son dernier match de compétition sera un match de double avec son vieux rival Rafael Nadal.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le dernier match de Roger Federer, comment le regarder et à quelle heure il est diffusé.

Quand aura lieu le dernier match de tennis de Roger Federer ?

Roger Federer jouera son dernier match avec Rafael Nadal au sein de l'équipe européenne lors de la Laver Cup. Federer ne joue pas en simple en raison de ses problèmes de genou récurrents. Le match de double avec Nadal sera donc son dernier.

Le match aura lieu le 23 septembre 2022 et il suivra le match de Murray contre De Minaur en simple. Le match de simple débutera à 19h00 (BST). Le match contre Federer devrait ensuite commencer vers 20h20 (heure française).

Comment regarder le dernier match de Federer contre Nadal ?

Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde pour savoir où vous pourrez regarder Roger Federer et Rafael Nadal affronter Sock et Tiafoe pour son dernier match de tennis.

Au Royaume-Uni, la Laver Cup est diffusée par Eurosport, qui fait partie de Discovery+. Vous aurez besoin d'un abonnement, qui coûte 6,99 £ par mois pour le divertissement et le sport. Vous pouvez également vous abonner via Amazon Prime Video.

Pour les Américains, la couverture est assurée par Tennis Channel. Vous pouvez la diffuser par fuboTV ou DirectTV Stream.

Si vous êtes ailleurs dans le monde et que vous souhaitez regarder le match, vous trouverez sur le site Web de la Laver Cup une liste des diffuseurs qui détiennent les droits par pays.

Qu'est-ce que la Laver Cup et comment fonctionne-t-elle ?

La Laver Cup se déroule du 23 septembre au 25 septembre 2022 à Londres. Il s'agit d'un tournoi en salle sur surface dure entre l'équipe Europe et l'équipe Monde.

La Laver Cup, qui en est à sa cinquième édition, se joue à l'O2 de Londres et oppose les six meilleurs joueurs européens aux six meilleurs joueurs du reste du monde.

La Laver Cup se compose de cinq sessions jouées sur trois jours et les matchs de simple et de double se jouent au meilleur des trois sets. Si le set est partagé, le troisième set se termine par un tie-break de 10 points.

L'équipe gagnante doit atteindre 13 points.

Vous pouvez lire tout ce qui concerne le fonctionnement du tournoi sur le site Web de la Laver Cup. Vous pouvez également regarder une vidéo ci-dessous.

Écrit par Britta O'Boyle.