Comment regarder le film "Hot Take : The Depp/Heard Trial" ?

(Pocket-lint) - Le procès en diffamation de Johnny Depp et Amanda Heard a été un sujet brûlant pendant les mois d'avril et mai 2022. Si vous l'avez suivi, vous avez sans doute choisi votre camp, et vous connaissez aussi le résultat.

Le procès a attiré l'attention des médias, il n'est donc pas surprenant qu'un film ait été réalisé à son sujet. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est la rapidité avec laquelle il sortira.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le film Hot Take : The Depp/Heard Trial, y compris sa date de sortie et comment le regarder.

Date de sortie de Hot Take : The Depp/Heard Trial

30 septembre 2022

Le film Hot Take : The Depp/Heard Trial sortira le 30 septembre 2022.

La production du film aurait été accélérée par Tubi et MarVista. Adam Lewinson, directeur du contenu de Tubi , a déclaré à Variety que la plate-forme souhaitait "saisir un point de vue opportun sur une histoire qui s'est inscrite dans l'air du temps culturel, en brossant un tableau unique de ce que des millions de personnes ont vu se dérouler à la une des journaux pendant l'été".

Hot Take : Le procès Depp/Heard, comment le regarder ?

Hot Take : Le procès Depp/Heard sera disponible sur Tubi, la plateforme de streaming de Fox, lors de sa sortie. Tubi est un service de streaming gratuit aux États-Unis, mais la plateforme n'est pas disponible au Royaume-Uni.

Pour l'instant, il semble que le film ne sera pas disponible au Royaume-Uni, mais nous mettrons à jour cette rubrique si nous entendons le contraire.

Hot Take : L'intrigue du procès Depp/Heard

Hot Take : The Depp/Heard Trial raconte l'histoire dramatique du procès en diffamation de Johnny Depp et Amanda Heard qui s'est terminé le 1er juin 2022.

Dans ce procès, Johnny Depp a poursuivi Amanda Heard pour 50 millions de dollars, affirmant que cette dernière avait eu un impact sur le travail de Johnny Depp lorsqu'elle avait laissé entendre qu'il avait abusé d'elle dans un article du Wasington Post en 2018. Elle ne l'a pas nommé, mais Depp a affirmé que cette allégation l'a empêché d'obtenir des emplois d'acteur.

Il est dit que le film suivra la relation de Depp et Heard dans et hors du tribunal, et racontera l'histoire du procès en diffamation de deux mois.

Le jury s'est rangé du côté de Depp, lui accordant 10 millions de dollars de dommages compensatoires et 5 millions de dollars de dommages punitifs, bien que ces derniers aient été réduits. Heard a gagné l'une de ses trois demandes reconventionnelles, Depp étant jugé responsable d'une déclaration diffamatoire faite à son sujet en 2016.

On a récemment appris que Depp sortait avec Joelle Rich, l'avocate qui l'a représenté dans son procès au Royaume-Uni contre le journal The Sun. Rich n'était pas l'un des avocats qui le représentaient dans le procès Heard et bien qu'elle ait été présente dans la salle d'audience, le film Hot Take : The Depp/Heard Trial ne devrait pas couvrir cette nouvelle relation.

Les acteurs de Hot Take : Le procès Depp/Heard

Dans le film Hot Take : The Depp/Heard Trial, Johnny Depp sera joué par Mark Hapka de Days of Our Lives, tandis qu'Amanda Heard sera jouée par Megan Davis.

Melissa Marty de Station 19 jouera l'avocate de Johnny Depp, Camille Vasquez, et Mary Carrig jouera l'avocate d'Amanda Heard, Elaine Bredehoft.

Le film a été écrit par Guy Nicolucci et il sera réalisé par Sara Lohman. Il a été produit par Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer et Fernando Szew.

Écrit par Britta O'Boyle.