Comment regarder Hellraiser (2022) : Est-il déjà en streaming ?

(Pocket-lint) - Hulu reboot l'une des franchises d'horreur les plus emblématiques de tous les temps, et nous sommes prêts pour une expérience au-delà des limites.

Le nouveau film est basé sur le roman de Clive Barker , The Hellbound Heart, tout comme l'original, et nous allons donc retrouver Pinhead et les Cénobites, qui vont nous terrifier une fois de plus.

Ouvrons donc la boîte à puzzle et découvrons quand et où vous pourrez voir l'action, en vérifiant quelques détails de l'intrigue et des bandes-annonces pour faire bonne mesure.

Hellraiser (2022) : Ce que vous devez savoir

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le nouveau film est basé sur les mêmes sources que le classique de 1987, ce qui signifie que nous avons une assez bonne idée de ce que nous pouvons attendre de l'intrigue.

Cependant, d'après le synopsis, nous pouvons constater qu'il existe quelques différences substantielles. La principale est que le film suit Riley, une jeune femme à la recherche de son frère perdu.

Dans le roman, ce personnage est Rory, et dans le film original, c'est Larry. Dans les deux cas, ils ne sont pas le personnage principal, c'est l'amie de Rory, Kirsty, qui est notre protagoniste.

Le nouveau film est réalisé par David Bruckner(V/H/S) et écrit par Ben Collins et Luke Piotrowski (The Night House) avec David S. Goyer (Dark City).

Goyer a déclaré à Collider: "Nous sommes retournés à la novella originale pour le matériel source ; nous honorons vraiment le travail de Clive".

Il a ajouté : "Les images sont terrifiantes et étonnantes, et les Cénobites sont à couper le souffle." Ça nous paraît bien.

Pinhead sera joué par Jamie Clayton, de Sense8, et Riley par Odessa A'zion.

Hellraiser (2022) : Date de sortie

Hellraiser sortira le 7 octobre 2022 aux États-Unis. Il sera diffusé directement en streaming et n'aura pas de sortie en salle.

La sortie au Royaume-Uni n'a pas été annoncée au moment de la rédaction du présent article.

Hellraiser (2022) : Où regarder en streaming

Hellraiser est un film original Hulu et sera donc disponible en streaming sur Hulu à partir du 7 octobre 2022.

Au Royaume-Uni, la série sera probablement diffusée sur Disney+ à un moment donné, puisque Disney est la société mère de Hulu. Cependant, rien n'a été annoncé officiellement.

Hellraiser (2022) : Bandes-annonces

Pocket-lint a intégré la dernière bande-annonce de Hellraiser en haut de cette page. Avant cela, il y avait un très bref teaser, que nous avons intégré ci-dessous.

