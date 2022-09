Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Cela fait presque une décennie que The Hunger Games est sorti - les films, en tout cas.

The Hunger Games est une franchise qui compte quatre films à succès, mais elle est basée sur trois romans tout aussi populaires de Suzanne Collins. L'histoire se déroule dans un futur dystopique à Panem, une nation nord-américaine composée de 12 districts et dirigée par un seul Capitole. En guise de punition pour s'être rebellé 74 ans plus tôt, chaque district doit choisir un garçon et une fille âgés de 12 à 18 ans pour participer aux Hunger Games, une compétition annuelle où le dernier survivant gagne. Au Capitole, les Hunger Games sont traités comme une coupe du monde. Mais plus loin, à Panem, les gens éprouvent du ressentiment à l'égard des Jeux.

C'est là que nous rencontrons la protagoniste de l'histoire : Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), une tribu féminine du district 12.

Les films Hunger Games ont généré 2,9 milliards de dollars au box-office et catapulté la carrière de Lawrence. (L'année même de la sortie du premier Hunger Games, elle a remporté un Oscar.) Mais l'histoire des Jeux ne se termine pas avec elle dans les premiers films. Un nouveau film Hunger Games est à venir. Prévu pour 2023, il est basé sur un roman éponyme de Suzanne Collins intitulé The Ballad of Songbirds and Snakes. Le film se concentrera sur le jeune Président Snow, qui doit devenir le mentor d'une femme du District 12. Francis Lawrence est de retour en tant que réalisateur, après avoir dirigé trois des films originaux.

Avec le nouveau film qui sortira l'année prochaine, c'est le moment idéal pour revisiter Panem.

Comment regarder les films The Hunger Games dans l'ordre (ordre chronologique et ordre des dates de sortie) ?

Les films The Hunger Games sont sortis dans les cinémas par ordre chronologique. C'est la meilleure façon de les regarder. Si vous ne savez pas lequel est sorti en premier ou si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire et sa progression dans les quatre films Hunger Games, continuez à lire. Mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir des spoilers. Allez au bas de ce guide pour une version sans spoilers.

The Hunger Games (2012)

Réalisé par : Gary Ross

Gary Ross Scénario par : Gary Ross, Suzanne Collins, Bill Ray

Gary Ross, Suzanne Collins, Bill Ray Produit par : Lionsgate

Lionsgate Distribué par : Lionsgate

Lionsgate Box-office : 694 millions de dollars

694 millions de dollars Durée du film : 142 minutes

142 minutes Basé sur : The Hunger Games de Suzanne Collins (Amazon)



The Hunger Games de Suzanne Collins (Amazon) Où regarder en streaming :Amazon Prime Video

Le premier film présente un continent dystopique appelé Panem, où 12 districts différents sont dirigés par le Capitole. Chaque année, dans le cadre d'une tradition marquant l'anniversaire de la rébellion des districts, chacun d'entre eux doit envoyer un garçon et une fille âgés de 12 à 18 ans pour participer à un combat à mort connu sous le nom de Hunger Games. Bien que les Jeux soient traités comme la Cop mondiale au Capitole, plus on s'en éloigne, plus les habitants de Panem sont rancuniers. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) a 16 ans et vit dans le district 12, le plus pauvre et le plus éloigné du Capitole.

Le district organise une loterie pour décider quels enfants seront choisis, et lorsque la jeune sœur de Katniss, Primrose (Willow Shields), est choisie, Katniss se porte volontaire à la place de sa sœur. Elle rejoint bientôt Peeta (Josh Hutcherson), le garçon choisi dans son district, et ils sont escortés jusqu'au Capitole. The Hunger Games a été réalisé par Gary Ross, qui a écrit le scénario avec Billy Ray et Suzanne Collins.

The Hunger Games Catching Fire (2013)

Réalisé par : Francis Lawrence

Francis Lawrence Scénario par : Simon Beaufoy, Michael deBruyn

Simon Beaufoy, Michael deBruyn Produit par : Lionsgate

Lionsgate Distribué par : Lionsgate

Lionsgate Box-office : 865 millions de dollars

Durée du film : 146 minutes

Basé sur : Catching Fire de Suzanne Collins (Amazon)

Catching Fire de Suzanne Collins (Amazon) Où le regarder en streaming : Amazon Prime Video

Catching Fire reprend avec Katniss et Peeta de retour dans le District 12 après avoir déjoué les plans du Capitole. (Dans le cadre de leur plan gagnant, ils ont feint de tomber amoureux).

Ils reçoivent la visite du président Snow (Donald Sutherland), qui révèle à Katniss que ses actions ont plongé les districts dans un état de rébellion. Snow décide d'envoyer Katniss et Peeta faire le tour de tous les districts de Panem, en espérant qu'ils continueront leur mascarade et ne saperont pas son pouvoir. Lorsque Snow n'est pas convaincu qu'ils sont vraiment amoureux, il est révélé que pour la première fois, pour les 75e Hunger Games, les participants aux Jeux seront sélectionnés parmi les anciens champions. Katniss, seule gagnante vivante du district 12, est assurée de participer au concours.

Francis Lawrence est le réalisateur de Catching Fire et a également réalisé les deux derniers films originaux des Hunger Games. Il réalisera également la préquelle qui sortira en 2023.

The Hunger Games Mockingjay - Part One (2014)

Réalisé par : Francis Lawrence

Francis Lawrence Scénario par : Danny Strong, Peter Craig

Danny Strong, Peter Craig Produit par : Lionsgate

Lionsgate Distribué par : Lionsgate

Lionsgate Box-office : 755 millions de dollars

millions de dollars Durée du film : 123 minutes

123 minutes Basé sur : Mockingjay de Suzanne Collins (Amazon)

Mockingjay de Suzanne Collins (Amazon) Où le regarder en streaming : Amazon Prime Video

Après s'être échappée des 75e Hunger Games, Katniss est escortée jusqu'au District 13. Il s'agit d'un quartier général souterrain secret de la Rébellion. Elle y rencontre la présidente de la rébellion, Alma Coin (Julianne Moore). Elle demande à Katniss de l'aider à gagner les cœurs et les esprits des autres districts, en filmant des vidéos de propagande et en luttant contre l'oppression du Capitole. Peeta, quant à lui, est retenu en captivité par le Capitole, qui l'utilise pour tenter d'arrêter Katniss et de réprimer la révolution qu'elle a lancée. Au final, tous les districts de Panem devront choisir entre la rébellion et le Capitole.

The Hunger Games Mockingjay - Deuxième partie (2015)

Réalisé par : Francis Lawrence

Francis Lawrence Scénario par : Peter Craig, Danny Strong

Peter Craig, Danny Strong Produit par : Color Force

Color Force Distribué par : Lionsgate

Lionsgate Box-office : 658 millions de dollars

millions de dollars Durée du film : 137 minutes

137 minutes Basé sur : Mockingjay de Suzanne Collins (Amazon)

Mockingjay de Suzanne Collins (Amazon) Où le regarder en streaming : Amazon Prime Video

Dans le quatrième et dernier film des Hunger Games, la Rébellion tente de guérir Peeta du lavage de cerveau du Capitole, qui l'a poussé à tenter de tuer Katniss. Entre-temps, Katniss a contribué à faire passer la plupart des districts du côté de la Rébellion grâce aux vidéos de propagande d'Alma Coin. Katniss fait également partie de l'Escouade des étoiles, un groupe de soldats d'élite qui se battent pour la Rébellion. Ils s'embarquent pour une mission dangereuse au Capitole, dans le but de tuer le président Snow. Le groupe accepte à contrecœur d'emmener Peeta pour qu'il puisse être inclus dans les vidéos de propagande, bien qu'ils ne soient pas encore sûrs de pouvoir lui faire totalement confiance.

O se situe le nouveau film Hunger Games dans cet ordre ?

The Ballad of Songbirds and Snakes est un préquel à venir qui se déroule 65 ans avant les événements de la série originale. Lorsqu'il sera disponible au cinéma ou en ligne, vous le regarderez d'abord dans le cadre d'une relecture de Hunger Games.

The Hunger Games : La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents (2023)

Réalisé par : Francis Lawrence

Francis Lawrence Scénario par : Michael Arndt

Michael Arndt Produit par : Color Force

Color Force Distribué par : Lionsgate

Lionsgate Basé sur : The Ballad of Songbirds and Snakes de Suzanne Collins (Amazon)



The Ballad of Songbirds and Snakes de Suzanne Collins (Amazon) Où le voir : Sortie le 17 novembre 2023

La Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est un préquel à venir qui se déroule 65 ans avant les événements de la série originale. Lorsqu'il sera disponible au cinéma ou en ligne, vous le regarderez d'abord dans le cadre d'une relecture de Hunger Games.

Comme tous les autres films Hunger Games, le nouveau film est basé sur un roman de Suzanne Collins. Il suivra un Coriolanus Snow beaucoup plus jeune, qui sera joué par Tom Blyth. (Le personnage du président Snow est joué par Donald Sutherland dans les autres films qui se déroulent des décennies plus tard). La famille de Snow, autrefois riche, est aujourd'hui démunie, mais grâce à son succès à l'Académie, il a été désigné comme mentor d'un tribut pour les 10e Hunger Games. Bien sûr, il est associé à un tributaire du District 12, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Vous pouvez découvrir la bande-annonce de The Ballad of Songbirds and Snakes ici.

Francis Lawrence reviendra à la réalisation de ce film après avoir réalisé Catching Fire et les deux films Mockingjay.

Version sans spoiler : Les films Hunger Games dans l'ordre

Ordre chronologique et date de sortie

OK, voici la version en un coup d'œil du guide ci-dessus. Il ne contient pas de spoilers.

The Hunger Games (2012)

The Hunger Games : Catching Fire (2013)

The Hunger Games : Mockingjay - Première partie (2014)

The Hunger Games : Mockingjay - Deuxième partie (2015)

Pas encore disponible :

The Hunger Games : La Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents (2023)

