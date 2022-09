Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'automne est le moment idéal pour s'asseoir et regarder des films sur les vampires et les loups-garous.

La saga Twilight, qui met en scène les deux, est en fait l'une des franchises les plus populaires de l'histoire. Basée sur quatre romans à succès de Stephenie Meyer, elle se compose de cinq films, qui ont généré 3,4 milliards de dollars au box-office mondial et sont devenus une pierre de touche culturelle des années 2010.

Comme les romans, les films suivent Bella Swan, 17 ans, qui déménage dans l'État de Washington et rencontre le mystérieux Edward Cullen. Si les acteurs qui incarnent Bella et Edward étaient relativement inconnus il y a dix ans, le service de casting a clairement fait des choix judicieux. Kristina Stewart (Bella) vient de décrocher sa première nomination aux Oscars avec Spencer en 2021, et Robert Pattinson (Edward) a récemment incarné le croisé capé dans The Batman.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Si vous avez envie de découvrir la saga Twilight, ou si vous voulez simplement revoir les films avant Halloween, voici l'ordre dans lequel vous devez les regarder. Il est établi par date de sortie au cinéma, car c'est ainsi que se déroule l'histoire, dans l'ordre chronologique. Laissez-nous vous expliquer.

Comment regarder les films Twilight dans l'ordre (chronologique et par date de sortie)

IL PEUT Y AVOIR DES SPOILERS CI-DESSOUS. Passez à la fin de ce guide pour obtenir la version condensée, en un coup d'œil, qui ne contient pas de spoilers.

Crépuscule (2008)

Réalisé par : Catherine Hardwicke

Catherine Hardwicke Basé sur : Twilight de Stephenie Meyer

Twilight de Stephenie Meyer Scénario par : Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produit et distribué par : Summit Entertainment

Summit Entertainment Durée du film : 121 minutes

121 minutes Recettes : 407 millions de dollars

407 millions de dollars Où regarder en streaming : Amazon Prime Video

Le premier film Twilight nous présente la Bella Swan de Kristen Stewart, qui a déménagé de l'Arizona à Washington pour vivre avec son père. Elle remarque les Cullen lorsqu'elle entre au lycée. Il s'agit d'un groupe de frères et sœurs qui restent principalement entre eux. Bien sûr, elle se retrouve assise à côté d'Edward Cullen (Robert Pattinson) en cours de biologie, ce qui déclenche une relation étrange entre les deux - jusqu'à ce qu'Edward sauve Bella d'une collision avec une voiture dotée de pouvoirs surnaturels.

Au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, il devient évident pour Bella qu'Edward est un vampire. Malheureusement, un autre groupe de vampires - dirigé par un traqueur nommé James (Cam Gigandet) - arrive et décide de chasser Bella, ce qui amène Edward et ses frères et sœurs à protéger Bella.

La Saga Twilight : Nouvelle Lune (2009)

Réalisé par : Chris Wietz

Chris Wietz Basé sur : New Moon de Stephenie Meyer

New Moon de Stephenie Meyer Scénario par : Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produit par : Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Distribué par : Summit Entertainment

Summit Entertainment Durée : 130 minutes (la version longue dure 138 minutes)

130 minutes (la version longue dure 138 minutes) Recettes : 709 millions de dollars

millions de dollars Où le regarder en streaming : Amazon Prime Video

New Moon reprend avec Bella en dernière année de lycée, poursuivant sa relation avec Edward. Alors qu'elle fête son anniversaire avec les Cullen, Bella se coupe avec du papier, ce qui pousse Jasper (Jackson Rathbone), le frère d'Edward, à l'attaquer instinctivement. Bien que Jasper ait été arrêté avant de blesser Bella, Edward pense qu'elle ne sera jamais en sécurité avec lui ou sa famille. Il met fin à leur relation et déménage avec le reste de sa famille.

Bella passe alors plus de temps avec Jacob Black (Taylor Lautner), jusqu'à ce qu'elle découvre que lui et les autres membres de sa tribu amérindienne Quileute sont des loups-garous.

Elle commence à rechercher le frisson des moments qui mettent sa vie en danger, juste pour pouvoir se sentir proche d'Edward. Cela fait croire par inadvertance à Edward que Bella est morte en sautant d'une falaise. Sa sœur Alice (Alice Green) en a même une vision. La culpabilité pousse Edward à se présenter devant la royauté des vampires, les Volturi, dans l'espoir de mettre fin à sa propre vie.

La Saga Twilight : Eclipse (2010)

Réalisé par : David Slade

David Slade Basé sur : Eclipse de Stephenie Meyer

Eclipse de Stephenie Meyer Scénario par : Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produit par : Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Distribué par : Summit Entertainment

Summit Entertainment Durée du film : 123 minutes

123 minutes Recettes : 698 millions de dollars

698 millions de dollars Où regarder en streaming : Amazon Prime Video

Après la décision des Volturi à la fin de New Moon, Eclipse se concentre sur Bella et Edward qui essaient de décider quand elle sera transformée en vampire. Les deux ne sont pas d'accord sur ce point.

Pendant ce temps, Victoria (Rachelle LaFevre), qui faisait partie du groupe de vampires qui a initialement chassé Bella, veut se venger. Elle construit une armée de vampires pour attaquer la ville de Forks, où vit Bella. Les Cullen font alors cause commune avec la meute de loups-garous Quileute afin de repousser les vampires.

La Saga Twilight : Breaking Dawn - Première partie (2011)

Réalisé par : Bill Condon

Bill Condon Basé sur : Breaking Dawn de Stephenie Meyer

Breaking Dawn de Stephenie Meyer Scénario par : Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produit par : Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Distribué par : Summit Entertainment

Summit Entertainment Durée du film : 117 minutes

117 minutes Recettes : 712 millions de dollars

712 millions de dollars Où regarder en streaming : Amazon Prime Video

Breaking Dawn - Première partie s'ouvre sur le mariage d'Edward et de Bella. L'heureux couple part en lune de miel sur l'île Esme, où ils consomment leur mariage et font l'amour pour la première fois. Peu après, Bella découvre qu'elle est enceinte.

Edward et son père Carlisle (Peter Facinelli) pensent que Bella ne sera pas capable de donner naissance à un bébé vampire. Ils lui recommandent d'avorter, mais Bella refuse. Pendant ce temps, les membres de la meute de loups-garous de Jacob pensent que Bella et le bébé doivent mourir avant de pouvoir naître. Bien sûr, il y a aussi le problème des Volturi, qui attendent toujours que les Cullen transforment Bella.

La Saga Twilight : Breaking Dawn - Deuxième partie (2012)

Réalisé par : Bill Condon

Bill Condon Basé sur : Breaking Dawn de Stephenie Meyer

Breaking Dawn de Stephenie Meyer Scénario par : Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produit par : Summit Entertainment

Summit Entertainment Distribué par : Lionsgate

Lionsgate Durée du film : 115 minutes

115 minutes Recettes : 829 millions de dollars

millions de dollars Où le regarder en streaming : Amazon Prime Video

Breaking Dawn - Deuxième partie reprend là où le dernier film s'est arrêté, avec Bella qui s'adapte à son nouveau rôle de mère et de vampire à la fois. Leur fille, Renesmee (Mackenzie Foy), est un demi-vampire qui vieillit plus rapidement. Mais elle est aperçue dans les bois avec le père d'Edward par un vampire d'un autre clan, et le Volturi apprend que les Cullen ont ce qu'on appelle un enfant immortel, c'est-à-dire un vampire qui a été transformé trop jeune et qui ne vieillira jamais.

Ce n'est pas une bonne chose pour les Volturi. Leur chef, Avo, se rend à Forks pour tuer les Cullen. Alice Cullen a cependant une vision des Volturi, ce qui donne aux Cullen le temps de se préparer à l'attaque.

Version sans spoiler : Les films de la Saga Twilight dans l'ordre

Ordre chronologique et date de sortie

OK, voici la version en un coup d'œil du guide ci-dessus. Il ne contient pas de spoilers.

Twilight (2008)

The Twilight Saga : New Moon (2009)

La Saga Twilight : Eclipse (2010)

La Saga Twilight : Breaking Dawn - Première partie (2011)

La saga Twilight : Breaking Dawn - Deuxième partie (2012)

Tu as aim a ?

Alors peut-être aimerez-vous nos guides de visionnage de l'ordre des films :

Nous vous proposons également des rumeurs sur les films à venir :

Écrit par Maggie Tillman.