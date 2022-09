Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Alors que les deux premiers épisodes de la série The Rings of Power d'Amazon sont diffusés aujourd'hui, HBO a mis en ligne gratuitement sur YouTube le premier épisode de sa préquelle de Game of Thrones.

House of the Dragon démarre sur les chapeaux de roue, avec un épisode plein de gore et de nouveaux personnages à rencontrer, alors pouvoir le regarder sans s'engager dans un essai gratuit ou un abonnement est une excellente nouvelle.

Nous avons intégré la vidéo YouTube en haut de cet article, mais nous vous recommandons vivement de la regarder sur le plus grand écran possible en 1080p, le maximum autorisé par YouTube.

C'est un moyen de récupérer un peu d'attention de la part d'Amazon, qui a dépensé des sommes phénoménales pour le spectacle du Seigneur des Anneaux, et c'est une excellente initiative de la part de HBO, qui est normalement très réticente lorsqu'il s'agit de laisser les gens regarder ses spectacles gratuitement.

Bien sûr, il ne s'agit que du premier épisode, donc si vous devenez accro (et nous l'apprécions déjà), vous devrez trouver un moyen d'accéder au reste de la série lors de sa diffusion.

Suivant les machinations de la Maison Targaryen, House of the Dragon se déroule près de 200 ans avant les événements de la saga principale Game of Thrones, mais elle comporte déjà de nombreuses références à l'ancienne série. Des prophéties d'un hiver sans fin à une certaine dague en acier valyrien, il y a de quoi être attentif.

Écrit par Max Freeman-Mills.