(Pocket-lint) - Paramount, anciennement ViacomCBS, possède de nombreuses propriétés télévisuelles aux États-Unis. Par exemple, elle possède le service de streaming vidéo Paramount Plus ainsi que le réseau Showtime. Aujourd'hui, elle regroupe les deux pour un prix.

Auparavant, pour accéder aux catalogues de Paramount et de Showtime, vous deviez utiliser deux applications différentes. Désormais, vous pouvez accéder à toutes les émissions de télévision et à tous les films de Showtime directement depuis l'application Paramount Plus. Mais ce n'est pas une mise à niveau gratuite. Pour les nouveaux abonnés, l'offre groupée Paramount Plus et Showtime coûtera 7,99 dollars par mois pour le plan Essential (qui inclut les publicités) avec Showtime. Ou vous pouvez payer 12,99 $ par mois pour le plan Premium avec Showtime. Ce forfait inclut les sports, les émissions en direct de votre chaîne locale CBS et les téléchargements pour le visionnage hors ligne sur mobile. Il supprime également les publicités, sauf pour la télévision en direct et certaines émissions.

Toutefois, après le 2 octobre 2022, les prix passeront à 11,99 $ et 14,99 $ par mois, respectivement. Par ailleurs, Paramount Plus continuera de fonctionner et sera disponible en tant que service autonome sans Showtime. Le plan Essential avec publicité est de 4,99 $ par mois, tandis que le plan Premium sans publicité est de 9,99 $ par mois. Nous ne savons pas ce qu'il en est pour vous, mais s'abonner à des services de streaming est à peu près aussi compliqué que de choisir un forfait câble il y a dix ans.

Écrit par Maggie Tillman.