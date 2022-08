Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le passage de Jordan Peele au genre de l'horreur nous a tous surpris au début, mais aujourd'hui, l'humoriste devenu réalisateur s'est imposé comme l'un des meilleurs de tous les temps. Sa dernière œuvre, Nope, ne fait pas exception à la règle et a rapporté plus de 133 millions de dollars au box-office à ce jour.

Voici comment regarder Nope, en précisant s'il est disponible en streaming et en location sur Amazon Prime Video. Nous avons également fourni quelques détails sur l'intrigue et complété le tout par quelques bandes-annonces. C'est parti !

-

Nope suit deux frères et sœurs qui sont chargés de gérer un ranch de chevaux à Hollywood après la mort mystérieuse de leur père. Des choses étranges commencent à se produire dans le ranch situé dans le désert, tant dans le comportement des animaux que dans les cieux. Le couple demande l'aide d'un vendeur de technologie local pour tenter de filmer le phénomène - et récolter les récompenses financières et les apparitions chez Oprah qui vont avec.

Nope a reçu des critiques mitigées, mais le sentiment général est bon, avec une note de 83 % sur Rotten Tomatoes. Nous avons adoré le film, et nous osons dire que les fans des autres œuvres de Peele sont susceptibles de l'aimer aussi.

Nope est sorti en salles aux États-Unis le 22 juillet 2022.

Le Royaume-Uni a eu une sortie plus tardive, le film ayant atterri le 12 août 2022.

Nope est sorti en location numérique à la demande aux États-Unis le 25 août 2022, soit un peu plus d'un mois après sa sortie en salles.

Au Royaume-Uni, il faudra attendre le mois de septembre. La date exacte n'a pas encore été annoncée.

Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez louer le film dès aujourd'hui sur Amazon, Apple TV et Vudu, ainsi que sur diverses autres plateformes VOD.

Il n'est pas encore disponible à l'achat, et la location n'est pas bon marché non plus. Une location de 48 heures en HD ou 4K vous coûtera 19,99 dollars sur Prime Video.

Au Royaume-Uni, le film devrait arriver sur les services de vidéo à la demande comme Prime Video et Sky Store en septembre, probablement aux alentours du 26 septembre.

Pocket-lint a intégré la dernière bande-annonce de Nope en haut de cette page. L'ancienne bande-annonce du film se trouve ci-dessous.

Écrit par Luke Baker.