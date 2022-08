Star Trek : Ponts Inférieurs saison 3 : Tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'impressionnante série Star Trek : Lower Decks revient pour une troisième saison, mais elle déménage également sur Paramount+.

Ces derniers temps, les Trekkies ont eu droit à de nombreuses séries sur Star Trek, notamment Star Trek : Picard, Strange New Worlds et Discovery. Mais Lower Decks a toujours été un peu différent, avec un humour pince-sans-rire et de nombreuses pitreries amusantes des membres les moins importants de l'équipage de l'USS Cerritos.

-

Si vous avez suivi les deux premières saisons de Lower Decks sur Disney+, vous avez probablement envie de continuer à regarder. Dans le cas contraire, vous devrez vous rendre sur Paramount+.

Si vous attendez avec impatience la prochaine sortie des Lower Decks, bonne nouvelle. Il ne vous reste plus beaucoup de temps à attendre. La saison 3 débutera le 25 août 2022.

La troisième saison promet 10 épisodes à savourer, à raison d'un épisode par semaine, chaque jeudi.

Paramount+ a promis une "résolution choquante" après le cliffhanger de la dernière saison, et nous imaginons qu'il y aura aussi beaucoup de hijinx habituels.

La bande-annonce montre également l'apparition de Deep Space Nine, ce qui devrait avoir des implications intéressantes.

Le showrunner de Lower Decks, Mike McMahan, suivra le procès du Capitaine Freeman, accusé d'avoir détruit la planète Pakled, et mettra en scène une nouvelle relation entre Beckett Mariner et Jennifer Sh'reyan. Une grande partie de l'histoire sera également consacrée à la relation de cette dernière avec sa mère, le capitaine Freeman.

Comme pour beaucoup d'autres séries Star Trek, la saison 3 de Lower Decks sera diffusée sur Paramount+. Vous devrez donc avoir accès à ce service de streaming pour pouvoir regarder la nouvelle saison.

squirrel_widget_4261447

Si vous n'avez pas encore d'accès, nous vous expliquons comment diffuser du contenu avec Paramount+, quels appareils le prennent en charge et dans quelles régions il est disponible, afin que vous puissiez vous assurer de ne pas manquer la saison 3 de Lower Decks.

Les fans de Star Trek seront heureux d'apprendre qu'en plus de la brillante distribution habituelle, la saison 3 comprendra également Jonathan Frakes dans le rôle de William Riker.

Les autres acteurs sont

Tawny Newsome dans le rôle de Beckett Mariner

Jack Quaid : Brad Boimler

Noël Wells : D'Vana Tendi

Eugene Cordero : Sam Rutherford

Carol Freeman : Dawnn Lewis

Jerry O'Connell : Jack Ransom

Fred Tatasciore : Shaxs

Gillian Vigman : T'Ana

Avant même la diffusion de la saison 3, les gens se demandent s'il y aura une saison 4. La bonne nouvelle est que la prochaine saison a déjà été confirmée et a été commandée au début du mois de janvier 2022.

Écrit par Adrian Willings.