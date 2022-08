HBO Max commence à supprimer du contenu avant la fusion avec Discovery+.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - HBO Max prévoit peut-être un week-end important avec le préquel de Game of Thrones, House of the Dragon, qui démarre dimanche, mais il montre également des signes de réduction des effectifs à l'approche de la fusion proposée avec Discovery+.

Warner Bros. Discovery retire 36 titres du service de streaming afin de réduire son contenu avant le lancement d'une plateforme combinée.

-

Parmi ceux qui seront supprimés aux États-Unis figurent le spin-off de Sesame Street, The Not-Too-Late SHow with Elmo, Vinyl et la série dramatique pour adolescents Generation.

La majorité des suppressions concernent des programmes HBO Max Originals, spécialement conçus pour le streaming, mais il y a aussi des victimes parmi les programmes HBO Originals et Cartoon Network du service.

"Alors que nous nous efforçons de rassembler nos catalogues de contenus sur une seule plateforme, nous allons apporter des changements à l'offre de contenus disponibles sur HBO Max et Discovery+", a déclaré la société (comme le rapporte Variety).

"Cela inclura le retrait de certains contenus des deux plateformes".

Elle n'a pas encore révélé la date à partir de laquelle les émissions ne seront plus disponibles.

Le nouveau service de streaming de Warner sera lancé en 2023 et absorbera à la fois HBO Max et Discovery+. On pense qu'il portera un nouveau nom, mais celui-ci n'a pas encore été révélé.

Pour en savoir plus, consultez notre dossier sur la fusion.

Écrit par Rik Henderson.