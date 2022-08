Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Rick et Morty est l'une des séries animées les plus populaires du multivers, et il est facile de comprendre pourquoi. Que vous soyez intéressé par le charabia de science-fiction high-tech ou par les dialogues hilarants, vous attendrez sans doute votre prochaine dose du plus grand succès d'Adult Swim.

Cependant, le calendrier serré n'a jamais été l'un des points forts de la série et, par le passé, les fans ont dû attendre des années entre les saisons. La bonne nouvelle, c'est que cela semble changer et que la prochaine saison, pleine d'action, est pour bientôt. Voici tout ce que nous savons à ce jour.

Adult Swim a annoncé que la saison 6 arrivera sur les téléviseurs le 4 septembre 2022 à 23 heures HNE.

Déchirée et prête - la saison 6 arrive le 4 septembre pic.twitter.com/ulYb34KRwY- adult swim (@adultswim) 27 juillet 2022

Cela fait presque exactement un an que le final de la saison 5 a été diffusé, le délai le plus court à ce jour. C'est aussi la première fois qu'une saison commence à être diffusée en septembre, pour ceux qui comptent les points.

Rick et Morty sera diffusé sur Adult Swim aux États-Unis et sera disponible en streaming sur HBO Max et Hulu.

Au Royaume-Uni, les nouveaux épisodes seront diffusés sur E4 et All 4, avant d'arriver sur Netflix à une date ultérieure.

La saison 6 comptera onze épisodes, ce qui représente un épisode supplémentaire par rapport aux quatre dernières saisons, mais égal à la première.

De plus, nous connaissons également les titres de ces épisodes et leurs dates de diffusion prévues :

4 septembre 2022 - Bethic Twinstinct

11 septembre 2022 - Ricktional Mortpoon's

18 septembre 2022 - Rickmas Mortcation

25 septembre 2022 - Full Meta Jackrick

2 octobre 2022 - Destination finale

9 oct. 2022 - Rick : Une mort bien vécue

16 octobre 2022 - Famille de la nuit

23 octobre 2022 - Un Rick dans la mort du roi Mortur

30 oct. 2022 - Solaricks

6 novembre 2022 - Analysez la pisse

13 novembre 2022 - La mort jurassique

Il y a un résumé officiel, mais il est assez vague et à peu près aussi chaotique que les aventures habituelles du duo :

"C'est la saison 6 et Rick et Morty sont de retour ! Reprenez là où nous les avons laissés, en piteux état et sans chance. Parviendront-ils à rebondir pour de nouvelles aventures ? Ou bien seront-ils emportés dans un océan de pisse ! Qui sait ? ! De la pisse ! Famille ! Intrigue ! Une bande de dinosaures ! Plus de pisse ! Une autre saison à ne pas manquer de votre série préférée."

Donc, oui, intriguant mais pas le résumé le plus éclairant. Ce que nous savons, c'est qu'il y a beaucoup de points à résoudre dans le final de la saison 5.

Les aventures de l'année dernière se sont conclues par un épisode assez intense qui a vu le méchant Morty détruire la Citadelle des Ricks, ainsi que ses nombreux habitants du multivers Rick et Morty, afin d'échapper à la Courbe Finie Centrale.

Nos Rick et Morty d'origine se sont donc retrouvés bloqués dans l'espace, sans pistolet de portail opérationnel - qui dépendait du fluide produit par la Citadelle désormais détruite. Nos aventuriers devront donc résoudre ce problème avant de s'attaquer aux dinosaures et à la pisse.

La bande habituelle sera de retour pour la saison 6, ce qui signifie :

Justin Roiland (Solar Opposites) dans le rôle de Rick et Morty

Chris Parnell (Saturday Night Live) dans le rôle de Jerry

Sarah Chalke (Scrubs) dans le rôle de Beth

Spencer Grammar (Ironside) dans le rôle de Summer

Kari Wahlgren (Kung Fu Panda) : Jessica

Dan Harmon (HarmonQuest) : Oiseleur

et bien d'autres créatures sauvages et merveilleuses que nous ne manquerons pas de rencontrer en cours de route.

On nous a d'abord montré un teaser cryptique, intitulé Wormageddon : Un secret de la Citadelle. Il montre un œuf mystérieux flottant dans une cuve de liquide vert, peut-être du liquide pour pistolet portail ? Peut-être lié aux dinosaures susmentionnés ? Il ressemble en tout cas à un œuf de Yoshi, du moins pour nous, mais le temps nous le dira.

Ensuite, un trailer promotionnel a été diffusé par Adult Swim, mais n'a jamais été mis en ligne. Heureusement, Swimpedia sur Twitter a réussi à l'attraper et à la partager.

Découvrez la première bande-annonce de la saison 6 de Rick et Morty ! pic.twitter.com/ozinBVJXC0- Swimpedia (@swimpedia) 6 août 2022

Encore une fois, les créateurs ne donnent pas grand-chose, comme en témoigne le drapeau géant de spoiler dans le teaser lui-même.

Aux États-Unis, vous pouvez rattraper les cinq saisons sur HBO Max et Hulu. Il existe également un marathon Rick et Morty gratuit de 24 heures qui est diffusé en direct sur le site Web d'Adult Swim, mais vous ne pourrez pas choisir les épisodes ou faire une avance rapide, vous obtiendrez uniquement ce qui est diffusé à ce moment-là.

Au Royaume-Uni, les cinq saisons sont disponibles sur Netflix. Vous pouvez également regarder certains épisodes gratuitement sur All 4, à condition d'avoir une licence TV.

Il y a définitivement plus de Rick et Morty en route, Adult Swim a commandé 70 épisodes en mai 2018. Les épisodes des saisons 4 et 5 sortent de ce nombre, tout comme la saison 6, ce qui nous laisse au moins 39 épisodes supplémentaires à venir.

Cela signifie probablement que nous aurons 10 saisons à partir de cette commande d'épisodes, et il y a toutes les chances qu'Adult Swim en demande plus si la popularité de la série continue.

Écrit par Luke Baker.