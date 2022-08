Comment regarder les Minions en streaming : The Rise of Gru à la maison et éviter les Gentleminions

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'amour pour les Minions ne manque pas, depuis leur première apparition dans Despicable Me jusqu'à un autre film confirmé pour 2024.

Mais grâce à une tendance TikTok, certains ont découvert que leur visite au cinéma pour voir The Rise of Gru a été assaillie par des enfants habillés en costumes - ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose - et que ces Gentleminions ont perturbé les autres spectateurs. Les médias sociaux, hein ?

Heureusement, nous vivons à l'ère du streaming, alors regarder Minions : The Rise of Gru à la maison permet de contourner le risque des Gentleminions, à moins, bien sûr, que vous ne vouliez vous déguiser chez vous pour le regarder vous-même.

Le film est sorti au cinéma le 1er juillet 2022.

Vous pouvez maintenant louer ou acheter Minions : The Rise of Gru sur Amazon Video.

Comme le film vient de sortir sur les plateformes de streaming, vous constaterez qu'il est proposé à un prix élevé, le streaming 4K coûtant 19,99 dollars.

Nous attendons que Minions : The Rise of Gru soit disponible sur Peacock à un moment donné dans le futur, avant de faire un tour sur Netflix et de revenir sur Peacock. Peacock coûte 4,99 $ par mois aux États-Unis.

Dans cette cinquième aventure des Minions, c'est un casting de stars qui prête sa voix aux animations :

Steve Carell

Pierre Coffin

Taraji P. Henson

Lucy Lawless

Dolph Lundgren

Danny Trejo

Jean-Claude Van Damme

Julie Andrews

Voici les détails officiels sur The Rise of Gru :

"Situé dans les années 1970, Minions : The Rise of Gru explore les origines - et les douleurs de croissance - du mal avec le jeune Gru et ses Minions, nous donnant un aperçu de première main de la façon dont ils sont devenus l'équipe la plus méprisable du monde."

Si vous avez manqué les Minions, voici l'ordre de sortie des films du Minionsverse :

Despicable Me (2010)

Despicable Me 2 (2013)

Minions (2015)

Despicable Me 3 (2017)

Les Minions : The Rise of Gru (2022)

Despicable Me 4 est ensuite prévu pour 2024.

Écrit par Chris Hall.