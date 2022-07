Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Kevin Smith a fait ses débuts de réalisateur en 1994, avec le film indépendant à petit budget Clerks. Plus d'un quart de siècle plus tard, il nous offre un troisième volet : Clerks III, dont la sortie est prévue cet automne. Avant de le voir au cinéma, vous devez absolument regarder Clerks et sa suite, Clerks II.

Les fans inconditionnels de Smith savent qu'il existe un univers cinématographique plus vaste englobant d'autres de ses films - neuf, pour être exact. On l'appelle le View Askewniverse. (La société de production de Smith s'appelle View Askew Productions.) Smith a écrit et réalisé tous les films de cet univers. La plupart d'entre eux mettent en scène les personnages de Jay et Silent Bob, joués respectivement par Jason Mewes et Smith. Un autre acteur récurrent dans l'univers View Askewn est Ben Affleck, qui joue sept personnages différents dans huit films. Il fera même un caméo dans Clerks III.

Mais les films de View Askewniverse ne sont pas sortis chronologiquement. Selon Smith, les événements survenus dans Mallrats (1995) se sont produits environ un jour avant ceux de Clerks (1994). Si vous voulez regarder tous les films de Smith dans l'ordre chronologique avant de voir Clerks III en septembre, nous les avons rassemblés et vous avons expliqué la meilleure façon de les regarder.

Dans ce guide, nous vous expliquons la meilleure façon de regarder les films de Kevin Smith et nous vous révélons les plus gros easter eggs du View Askewniverse. Il y a donc des spoilers.

Pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas lire de spoilers, nous avons inclus une version liste du guide en bas de page. Il y a également un ordre de sortie en salle en bas - au cas où vous décideriez finalement de regarder le film de cette façon.

squirrel_widget_12853832

Mallrats suit Brodie Bruce (Jason Lee) au milieu des années 90 alors qu'il navigue dans sa vie d'adolescent américain mallrat. Il passe tous ses jours au centre commercial à traîner avec ses amis. Le centre commercial se trouve également être le lieu d'un enregistrement en direct d'un jeu de rencontre où le meilleur ami de Brodie, TS (Jeremy London), est un concurrent qui essaie de garder sa petite amie.

Le scénariste et réalisateur Kevin Smith a déclaré que les événements qui se produisent dans Mallrats se déroulent avant le film Clerks de 1994. Le film met en scène des personnages qui apparaissent également dans Clerks, comme Jay et Silent Bob (Mewes et Smith). Il y a même un jeune Ben Affleck. Mallrats marque sa première apparition dans le View Askewniverse. Affleck joue en fait plusieurs personnages différents dans les divers films de Smith.

squirrel_widget_12853833

Clerks est le premier film de Kevin Smith. Le film raconte la journée de Dante (Brian O'Halloran), un employé de l'épicerie Quick Stop qui est appelé au travail pendant son jour de congé. Il est rejoint par Randal (Jeff Anderson), qui travaille dans le vidéoclub voisin. Au cours de la journée, les deux hommes ont affaire à des clients, dont deux drogués - Jay et Silent Bob - qui traînent dans les parages toute la journée.

squirrel_widget_12853834

Ben Affleck revient dans l'univers de View Askewn pour Chasing Amy - cette fois dans le rôle de Holden McNeil. Holden est un dessinateur de bandes dessinées qui, avec son meilleur ami Banky, a créé une bande dessinée. (Banky est un nouveau rôle mais est joué par Jason Lee, un acteur de retour du View Askewniverse). Alors que les deux artistes font la promotion de leur BD, Holden rencontre Alyssa (Joey Lauren Adams), une autre dessinatrice de BD et une lesbienne. Les deux se lient d'amitié, mais Holden tombe amoureux malgré la sexualité d'Alyssa.

Un point intéressant à noter à propos de Chasing Amy : la bande dessinée créée par Holden et Banky, intitulée The Adventures of Bluntman and Chronic, est basée sur leurs amis proches, Jay et Silent Bob, qui apparaissent également dans le film. Cette bande dessinée réapparaît également dans un autre film.

squirrel_widget_12853835

Dogma ne ressemble à aucun autre film de Smith, surtout les premiers. Il a une portée beaucoup plus grande. Il ne s'agit pas d'une journée dans la vie des employés d'une épicerie ou d'un centre commercial, mais plutôt de la fin du monde.

Ben Affleck et Matt Damon jouent les rôles de Bartleby et Loki, deux anges déchus qui ont été chassés du paradis lorsque Loki a démissionné de son poste d'ange de la mort. Ils entendent parler d'un cardinal qui affirme que toute personne qui entre dans une certaine église sera pardonnée de tous ses péchés. Est-ce leur ticket pour réintégrer le Paradis ?

Malheureusement pour le duo, pour retourner au Paradis, ils devraient défaire la parole de Dieu, ce qui détruirait l'univers. Le Ciel envoie donc Metatron (Alan Rickman) demander à Bethany Sloane (Linda Fiorentino), conseillère dans une clinique d'avortement, d'arrêter Bartleby et Loki. Bien sûr, elle reçoit l'aide de Jay et Silent Bob en cours de route.

Kevin Smith a produit cette série animée pour ABC. Elle a été diffusée pendant deux épisodes avant d'être annulée, mais vous pouvez maintenant regarder les six épisodes en ligne. La série se concentre sur les pitreries du Quick Stop avec Dante, Randal, Jay et Silent Bob.

Mais ce n'est pas pour rien qu'elle a été annulée ; vous ne manquerez rien en la zappant.

squirrel_widget_12853836

Après avoir joué dans quatre films, Jay et Silent Bob sont enfin à l'affiche.

Ce film suit les deux personnages alors qu'ils tentent d'empêcher la réalisation d'un film. Ce film est une adaptation en live-action de Bluntman et Chronic, que Holden (Affleck) et Banky (Lee) ont créé dans Chasing Amy. Affleck et Lee font tous deux des caméos dans le film, Affleck étant crédité en tant que "Holden McNeil, lui-même et Chuckie Sullivan". Ce dernier est son personnage dans Good Will Hunting.

Jay and Silent Bob Strike Back comporte également une scène de post-crédit, dans laquelle les spectateurs patients voient Dieu fermer un livre intitulé View Askewniverse.

squirrel_widget_12853837

La suite du premier film de Kevin Smith reprend 10 ans après la fin du premier film. On y voit Dante et Randal travailler au Mooby's après que Randal ait accidentellement brûlé le Quick Stop.

Bien entendu, Jay et Silent Bob rôdent désormais à l'extérieur du fast-food.

L'intrigue du film consiste à savoir si Dante va donner suite à son déménagement en Floride avec sa fiancée, Emma Bunting (Jen Schwalbach, la vraie femme de Kevin Smith). Randal ne veut pas perdre Dante, mais heureusement, il a une nouvelle collègue - Becky (Rosario Dawson) - dont Dante tombe amoureux.

squirrel_widget_12853838

Le Groovy Cartoon Movie voit Jay et Silent Bob gagner 10 000 000 $ sur un ticket à gratter avant de décider de devenir les versions réelles des super-héros Bluntman et Chronic.

Nous le considérons comme facultatif parce qu'il ne s'agit pas d'un film d'action réelle et que Jay et Silent Bob ne deviennent pas des combattants du crime millionnaires dans le film suivant de l'univers. Néanmoins, il a été écrit par Smith, donc si vous voulez profiter pleinement de l'expérience View Askewniverse, il vaut la peine d'être regardé.

Si le View Askewniverse avait une fin de partie semblable à celle de Marvel, ce serait Jay and Silent Bob Reboot, car il fait revenir de nombreux personnages des autres films de Smith.

Vous l'aurez deviné d'après le titre, Jay et Silent Bob doivent empêcher la réalisation d'un autre film sur eux, ce qui implique un voyage à travers le pays, du New Jersey à Hollywood.

Il y a aussi un interlude où Matt Damon reprend son rôle de Loki et révèle que Dieu l'a ressuscité après Dogma. Ben Affleck et Joey Lauren Adams reviennent également en tant que Holden et Alyssa de Chasing Amy, fournissant de nouvelles informations sur leur relation.

squirrel_widget_12853839

Clerks III est prévu pour le 13 septembre 2022.

La première bande-annonce voit Randal subir une crise cardiaque avant de décider de faire un film pour donner plus de sens à sa vie. Le casting habituel de personnages est de retour avec lui, notamment Dante, Jay et Silent Bob, et la Becky de Rosario Dawson.

La bande-annonce montre également Ben Affleck, bien sûr.

Vous trouverez ci-dessous la version sans spoiler du guide ci-dessus.

Mallrats (1995 - film)

Clerks (1994 - film)

Chasing Amy (1997 - film)

Dogma (1999 - film)

En option : Clerks : The Animated Series (2000 - série télévisée animée)

Jay and Silent Bob Strike Back (2001 - film)

Clerks II (2006 - film)

En option : Jay and Silent Bob's Groovy Cartoon Movie (2013 - film)

Jay and Silent Bob Reboot (2021 - film)

Clerks III (2022 - film à venir)

Voici tous les films de Kevin Smith, dans l'ordre de leur date de sortie au cinéma :

Clerks (1994 - film)

Mallrats (1995 - film)

Chasing Amy (1997 - film)

Dogma (1999 - film)

En option : Clerks : The Animated Series (2000 - série télévisée animée)

Jay and Silent Bob Strike Back (2001 - film)

Clerks II (2006 - film)

En option : Jay and Silent Bob's Groovy Cartoon Movie (2013 - film d'animation)

Jay and Silent Bob Reboot (2021 - film)

Clerks III (2022 - film à venir)

Alors peut-être aimerez-vous nos guides de visionnage de l'ordre des films :

Nous vous proposons également des rumeurs sur les films à venir :

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Britta O'Boyle.