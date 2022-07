Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La bande-annonce de Clerks III est enfin disponible, 28 ans après la sortie du film culte de Kevin Smith.

Ce troisième volet de Lionsgate annonce une nouvelle ère, mais toute la bande est de retour. Le film suit Randal (joué par Jeff Anderson) et se concentre sur sa crise cardiaque et ses conséquences. Avec l'aide de Dante, Elias, Becky, Jay et Silent Bob, il a décidé d'arrêter de regarder des films et de commencer à en faire. Bien entendu, son premier film porte sur le magasin de proximité qui a tout déclenché.

Kevin Smith a écrit et réalisé ce nouveau film, qui fait écho à sa vie réelle, étant donné qu'il a subi une crise cardiaque quasi fatale en 2018. Smith joue également le rôle de Silent Bob dans Clerks III. En fait, le nouveau film verra la plupart des acteurs originaux revenir, notamment Anderson, Brian O'Halloran et Jason Mewes. Rosario Dawson et Trevor Fehrman ont également repris leurs rôles de Beck et Elias de Clerks II.

Clerks III met également en vedette Marilyn Ghigliotti, Ben Affleck, Fred Armisen, Sarah Michelle Gellar, Michelle Buteau et Marc Bernardin.

En 1993, nous avons réalisé mon premier film, Clerks.

En 2006, nous avons réalisé mon 7e film, Clerks II.

Cet automne, mes amis et moi sommes fiers de présenter mon 14e film - CLERKS III !

Et aujourd'hui, nous avons une bande-annonce !

Venez le voir avec moi sur CLERKS III : THE CONVENIENCE TOUR ! Achetez vos billets dès maintenant sur https://t.co/pJCYU13Koa pic.twitter.com/cQ4T4Kmh4A- KevinSmith (@ThatKevinSmith) 6 juillet 2022

Le film original Clerks est sorti en 1994 et fait partie de l'univers fictif de Smith connu sous le nom de "View Askewniverse". Il comprend d'autres films à succès des années 90 et du début des années 80, comme Mallrats, Chasing Amy, Dogma et Jay and Silent Bob. Clerks III va rejoindre cet univers cet automne. Il fera une tournée de projections dans 19 villes les 13 et 15 septembre 2022.

Les villes exactes seront annoncées au Comic-Con plus tard en juillet.

