Saison 4 de Snowpiercer : tout ce que nous savons sur la saison finale

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Snowpiercer est peut-être un concept improbable pour une histoire, mais au cours des trois dernières saisons de la série, nous avons vu ce récit dystopique se dérouler.

Grâce à la taille impressionnante de Snowpiercer, le train conçu pour sauver l'humanité d'une planète gelée, l'action a pu se dérouler en toute liberté.

Lasaison 3 nous a laissé avec beaucoup de questions sans réponse, ce qui ouvre la voie à la saison 4.

La saison 3 a été diffusée le 24 janvier 2022 sur TNT, et le 25 janvier 2022 sur Netflix.

Actuellement, il n'y a aucune information sur la date de la première de la saison 4, mais nous nous attendons à ce qu'elle ait lieu à une date similaire, c'est-à-dire en janvier 2023. La production de la saison 4 a commencé le 28 mars 2022.

Psssttt ! La saison 4 de #Snowpiercer arrive. Êtes-vous prêts ? pic.twitter.com/8kljUtcSq0- Snowpiercer on TNT (@SnowpiercerTV) 29 juillet 2021

On s'attend à ce que Snowpiercer fasse son dernier arrêt dans la saison 4. Comme nous le verrons dans le récapitulatif et les intrigues ci-dessous, cela peut sembler assez logique compte tenu de la direction que prend l'histoire.

Mais cela a également été confirmé. Parlant à Deadline, un porte-parole de TNT a déclaré : "Nous pouvons confirmer que Snowpiercer se terminera après une série réussie de plusieurs saisons sur TNT."

Snowpiercer est d'abord apparu comme un film en 2013 avec Chris Evans et réalisé par Bong Joon Ho, qui a également été producteur exécutif sur la série télévisée Snowpiercer.

Non, il n'y a pas encore de bande-annonce.

À la fin de la saison 3, Wilford (Sean Bean) est viré du train unifié et fait le tour du monde à bord d'un track scaler, un petit véhicule autonome.

Alors que la guerre civile dans le train a été évitée dans Snowpiercer, grâce au travail de Layton (Daveed Diggs) et Melanie (Jennifer Connelly), le dilemme de l'attitude à adopter face à la perspective de trouver New Eden - une partie du globe où les températures pourraient être suffisamment élevées pour permettre la vie en plein air - est résolu en divisant le train.

Layton part donc en mission à sens unique, dirigeant un groupe vers la Corne de l'Afrique, où les données suggèrent que les températures pourraient être plus élevées, tandis que Melanie continue son tour du monde.

Trois saisons. Pensiez-vous que nous en arriverions là ? pic.twitter.com/vQcvGVaceJ- Snowpiercer on TNT (@SnowpiercerTV) 29 mars 2022

La saison 3 s'est terminée avec Layton débarquant du train dans des conditions de fonte - New Eden était réel - avec un flash-forward à 3 mois plus tard où Melanie voit une fumée montante et une explosion, pour réaliser dans les derniers moments de la saison qu'il s'agit d'une frappe de missile.

Cela laisse beaucoup de questions sans réponse, préparant parfaitement la saison 4. Nous savons que New Eden a été trouvé et nous sommes sûrs qu'une grande partie de l'histoire se concentrera sur cela, mais il est clair que cela ne va pas être facile - et ce missile suggère qu'il y aura une bataille pour cette terre.

Wilford, bien sûr, est toujours là et il pourrait être derrière ce dernier rebondissement, mais l'arrivée de Melanie devrait conduire à la réunion des occupants de Snowpiercer pour affronter le dernier obstacle.

Il y a un nouveau showrunner pour la saison 4 - Paul Zbyszewski - mieux connu pour Lost et Agents of SHIELD. Une star d'Agents of SHIELD sera également de la partie, Clark Gregg, qui a joué le rôle de Phil Coulson dans Marvel, tandis que Michael Aronov rejoint également le casting. Comme Snowpiercer (le train) est un environnement fermé, les nouveaux personnages suggèrent des personnes provenant d'une autre source - ce qui pourrait expliquer le missile.

Comme nous savons qu'il s'agit de la dernière saison, il y a deux possibilités : nous pourrions voir un moment de bonheur après avoir surmonté la lutte et que New Eden soit le creuset d'une nouvelle vie sur Terre. Ou bien, nous pourrions assister à la fin de l'humanité, tout le monde étant anéanti, ce qui signifie qu'il n'y a aucune chance de continuation.

Pour l'instant, nous ne savons pas vraiment quelle direction prendra la série, mais les fils de l'intrigue ne manquent pas.

Comme elle est diffusée sur TNT aux États-Unis et sur Netflix ailleurs, il s'agit d'une sortie hebdomadaire, plutôt que d'une grosse décharge.

Nous prévoyons 10 épisodes pour la saison.

Aux États-Unis, les saisons 1, 2 et 3 de Snowpiercer sont disponibles en streaming sur HBO Max. La série est également disponible sur Amazon Video en streaming ou sur disque physique.

Au Royaume-Uni, les saisons 1, 2 et 3 de Snowpiercer sont disponibles sur Netflix.

Écrit par Chris Hall.