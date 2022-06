Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Hey, Upper East Siders, c'est Gossip Girl. Je vous informe juste que je reviens pour une deuxième saison du reboot de HBO Max de la série qui est tout sur moi et ce que j'écris sur vous tous.

Vous pourriez voir quelques vieux visages de la série originale Gossip Girl dans la prochaine saison aussi, alors lisez la suite pour savoir quand vous me verrez de retour, comment vous pourrez me regarder et ce que vous pouvez attendre.

C'est tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le reboot de Gossip Girl saison 2.

Une date de sortie n'a pas encore été confirmée pour la saison 2 du reboot de Gossip Girl, bien qu'il ait été confirmé en février que la production avait commencé.

Le décor est planté. La saison 2 est maintenant en production. pic.twitter.com/ZoW75TKUjt- Gossip Girl (@gossipgirl) 4 février 2022

La saison 1 du reboot de Gossip Girl est apparue sur les écrans le 8 juillet 2021 aux États-Unis, il est donc possible que la deuxième saison ne soit pas trop loin d'une sortie. Le showrunner Joshua Safran a déclaré qu'il y avait une date en tête, mais il n'a pas été en mesure de dire quand.

Je ne le sais que de manière générale, pas spécifiquement, et je ne peux pas répondre de toute façon - Joshua Safran (@Anthologist) 22 juin 2022

Un teaser a été publié sur le compte Twitter de Gossip Girl le 22 juin, donc nous espérons entendre une annonce de date bientôt, même si cette date sera probablement pour les États-Unis seulement pour commencer.

Pour les Britanniques, la saison 1 de Gossip Girl le reboot est arrivée au Royaume-Uni le 25 août 2021, il est donc possible que nous devions attendre un peu plus longtemps pour la saison 2 de ce côté de l'étang après l'annonce d'une date.

Le reboot de Gossip Girl est une série originale de HBO, donc quand la saison 2 arrivera, vous aurez besoin de votre abonnement au service de streaming HBO Max pour pouvoir la regarder. La saison 1 était également disponible sur CW - la plateforme qui a diffusé la série originale Gossip Girl initialement - et il était également possible de la regarder sur les plateformes en ligne de The CW, donc la même chose pourrait s'appliquer à la saison 2.

Au Royaume-Uni, Sky a conclu un accord de programmation avec HBO pour HBO Originals, mais c'est la BBC qui s'est emparée du reboot de Gossip Girl.

On ne sait pas encore si la BBC possède également les droits initiaux de la saison 2, mais si c'est le cas, vous pourrez regarder la saison 2 de la série sur BBC iPlayer au Royaume-Uni lorsqu'elle arrivera.

La saison 1 du reboot de Gossip Girl comprend 12 épisodes, les six premiers étant diffusés avant une pause à la mi-saison. Le nombre d'épisodes de la saison 2 n'a pas encore été confirmé, mais on peut s'attendre à ce qu'il soit à peu près le même. Nous nous attendons également à une pause à la mi-saison.

Joshua Safran connaît le numéro de l'épisode mais a déclaré qu'il n'était pas autorisé à le dire pour le moment.

La série originale a duré six saisons et a compté 121 épisodes au total. Nous espérons que le reboot offrira la même longévité, mais pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est qu'une deuxième saison est bel et bien prévue après avoir été confirmée en septembre 2021.

On s'attend à ce que Kristen Bell - la voix de Gossip Girl (à la fois dans le reboot et dans la série originale) - soit de retour. Et nous devrions l'espérer aussi, car la série ne serait vraiment pas la même sans elle.

Parmi les autres personnages attendus pour la saison 2, citons

Whitney Peak (Zoya Lott)

Jordan Alexander : Julien Calloway

Eli Brown : Otto "Obi" Bergmann IV

Thomas Doherty : Max Wolfe

Emily Alyn Lind : Audrey Hope

Evan Mock : Akeno "Aki" Menzies

Tavi Gevinson : Kate Keller

Nous nous attendons également à voir Savannah Smith dans le rôle de Monet de Haan et Zion Moreno dans celui de Luna La.

Nous avons vu des caméos de certains membres du casting original de Gossip Girl dans la saison 1, y compris Eleanor Waldorf (Margaret Colin), Cyrus Rose (Wallace Shawn), Nelly Yuki (Yin Chang) et le fils de Georgina Sparks, Milo (Azhy Robertson), et il semble que nous aurons plus dans la saison 2.

Le teaser publié en juin - que vous pouvez regarder un peu plus bas - montrait ce qui semble être Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg) applaudissant dans un théâtre avec la vidéo disant "Il suffit d'une étincelle... pour allumer un feu", avant de poursuivre "Et j'ai le sentiment que cette ville est sur le point de brûler."

Il semblerait donc que Michelle Trachtenberg fasse une apparition dans le rôle de Georgina Sparks dans la deuxième saison, mais on ignore pour l'instant combien elle y figurera.

Bien que nous ne sachions pas sur quoi se concentrera la saison 2 du reboot de Gossip Girl, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait beaucoup de drame et il semble que les choses pourraient se réchauffer un peu et il y a aussi beaucoup d'intrigues ouvertes de la saison 1.

Joshua Safran a déclaré que la deuxième saison est "définitivement plus désordonnée". Il a répondu à une question sur les sentiments de Kiki, la mère d'Audrey, à propos de la relation entre sa fille et son père : "Très compliqué".

Cette saison est DÉFINITIVEMENT plus compliquée - Joshua Safran (@Anthologist) 22 juin 2022

Safran a également déclaré que le plus grand changement de la saison 1 à la saison 2 serait : "Les choses que j'ai dit que nous ne ferions pas dans la première saison, un certain personnage nous les fait faire dans la deuxième".

Le showrunner a ajouté que nous pouvons "bien sûr" nous attendre à davantage de scènes de "couple" et que la motivation de Zoya pour la deuxième saison sera "de découvrir qui elle est".

Non, il n'y a actuellement aucune bande-annonce pour la saison 2 du reboot de Gossip Girl, bien que le compte Twitter officiel ait publié un mini teaser, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Et j'ai le sentiment que cette ville est sur le point de brûler. pic.twitter.com/NbGfPRN2Xh- Gossip Girl (@gossipgirl) 22 juin 2022

Netflix a cessé de diffuser la version originale de Gossip Girl le 31 décembre 2020. Si vous souhaitez regarder la série originale upper east siders, vous pouvez la regarder sur HBO Max aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, les six saisons de la série originale Gossip Girl sont disponibles sur BBC iPlayer et Sky On Demand. Elles sont arrivées sur le service de la BBC le 19 août 2021.

Vous pouvez également acheter les saisons originales de Gossip Girl sur iTunes, Amazon et YouTube.

Écrit par Britta O'Boyle.