(Pocket-lint) - Taylor Sheridan donne suite à sa première série préquelle sur Yellowstone avec une deuxième série intitulée 1923. La série devrait sortir plus tard cette année sur Paramount+. Bien qu'il n'y ait pas encore de bande-annonce disponible, ni même d'affiches, MTV Entertainment Studios, propriété de Paramount, a annoncé qui jouera dans la série, quand elle sera diffusée et sur quoi elle se concentrera dans la première saison. Voici donc tout ce que vous avez annoncé jusqu'à présent au sujet de 1923, y compris la date de sortie, le casting, les lieux de diffusion ou de visionnage en ligne, et d'autres détails que vous voudrez probablement connaître.

L'action se déroule en 1923 - elle suit directement 1883, le premier préquel de Yellowstone.

1923 est une série dramatique western à venir produite par MTV Entertainment Studios et 101 Studios, qui produisent également Yellowstone et 1883, ainsi que Mayor of Kingstown du créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan. La série a été annoncée à l'origine sous le nom de 1932, suggérant qu'elle se déroulerait pendant la Grande Dépression. Cependant, Paramount a changé le nom et a confirmé que la série se déroulera à la fin de la Première Guerre mondiale et au début de la prohibition. Elle se déroule environ 35 ans avant la naissance de John Dutton III, le personnage principal de Yellowstone joué par Kevin Costner.

Paramount a déclaré que son deuxième préquel de Yellowstone se concentre sur les deux générations de la famille Dutton après 1883 - plus précisément, alors qu'"ils luttent pour survivre à une sécheresse historique, à l'anarchie et à la prohibition, ainsi qu'à une épidémie de vol de bétail ; le tout sous le nuage de la grande dépression du Montana, qui a précédé la nation de presque une décennie".

N'oubliez pas que les téléspectateurs ont vu la famille Dutton pour la dernière fois en 1883, une série qui a été diffusée pour la première fois à la fin de l'année dernière. Elle explique le voyage des Dutton vers le Montana, y compris comment ils se sont installés là au lieu de leur destination initiale, l'Oregon. Avant que James (joué par Tim McGraw) et Margaret (jouée par Faith Hill) Dutton ne puissent atteindre leur destination initiale, l'Oregon, leur fille adolescente, Elsa (jouée par Isabel May), est morte. James l'a enterrée dans une vallée du Montana qui est devenue la maison des Dutton. Le frère d'Elsa, John, a vraisemblablement repris le nom des Dutton.

Avec Harrison Ford et Helen Mirren, probablement dans les rôles de James et Margaret.

MTV Entertainment Studios, propriété de Paramount, a annoncé que Harrison Ford et Helen Mirren joueront dans la nouvelle série, mais aucun détail sur leurs personnages n'a encore été annoncé.

Étant donné que la série se déroule en 1923 et que Harrison Ford est un homme de 79 ans dans la vie réelle, il a l'âge idéal pour jouer un James Dutton plus âgé (que Tim McGraw a joué en 1883). On peut supposer qu'Helen Mirren joue alors le rôle de Margaret Dutton, sa femme. Les personnages seraient tous deux âgés de 70 à 80 ans dans les années 1920.

1923 est produit par Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C Glasser, Ron Burkle, Bob Yari et Ben Richardson.

1923 sera diffusé en décembre 2022

1923 sortira en décembre 2022, après la première de la saison 5 de Yellowstone en novembre. Paramount n'a pas confirmé le nombre d'épisodes de 1923, mais 1883 et les saisons précédentes de Yellowstone ont toutes été dotées de 10 épisodes chacune. On peut donc supposer que 1923 aura également droit à une saison de 10 épisodes.

1923 sera diffusé sur Paramount+

1923 fera ses débuts sur le service de streaming vidéo de Paramount, Paramount+, tout comme 1883.

Il sera disponible sur les plates-formes Sky (et Sky continuera à diffuser les chaînes payantes de ViacomCBS telles que Comedy Central). Les abonnés à Sky Cinema recevront Paramount+ sans frais supplémentaires, apparemment, mais les autres clients de Sky devront l'ajouter à leur compte - mais il sera également disponible directement via l'application Paramount+, sur les appareils Apple, Google, Roku et Samsung.

N'oubliez pas que l'émission originale sur Yellowstone est diffusée sur Paramount Network et en streaming sur Peacock. Ensuite, il y a le spin-off 1883, 1883 : Bass Reeves, qui sera diffusé sur Paramount+. Enfin, il y a un spin-off de Yellowstone, appelé 6666, qui sera diffusé sur Paramount Network. C'est déroutant, non ? C'est CBS. Attends, ViacomCBS. Non, Paramount, pour vous.

Paramount+ propose deux formules : Le plan Essentiel avec un nombre limité de publicités pour 4,99 $ par mois, et le plan Premium à 9,99 $ sans publicités (sauf sur la télévision en direct et quelques émissions).ViacomCBS a conclu un accord avec Sky pour lancer Paramount+ au Royaume-Uni, en Autriche, en Allemagne, en Irlande, en Italie et en Suisse en 2022. Le lancement au Royaume-Uni a eu lieu le 22 juin 2022.

Il n'y a pas encore de bande-annonce pour 1923.

Facile ! Regardez Yellowstone et son premier préquel, 1883. Les quatre premières saisons de Yellowstone sont diffusées en continu sur Peacock aux États-Unis, tandis que la première et unique saison de 1883 est diffusée sur Paramount+.

Vous pouvez également louer ou acheter des versions numériques de ces séries sur Amazon :

Ou vous pouvez acheter des copies physiques des émissions sur Amazon.

Écrit par Maggie Tillman.