Paramount+ diffuse un maximum de 1080p et de 5.1 au Royaume-Uni lors du lancement.

(Pocket-lint) - Paramount+ a été lancé avec succès au Royaume-Uni et en Irlande, après avoir été disponible en Amérique du Nord depuis le passage de CBS All Access en mars 2021. Cependant, contrairement à son cousin américain, nous avons découvert que la qualité du streaming est verrouillée en Full HD au maximum.

Pour l'instant, il n'est pas possible de diffuser des émissions de télévision ou des films Paramount+ en 4K HDR ou avec le support Dolby Atmos. Ces options sont disponibles aux États-Unis pour les abonnés premium de la plateforme, certaines émissions étant même dotées de la fonction Dolby Vision, mais les téléspectateurs britanniques sont actuellement limités au 1080p et au son 5.1.

Cela pourrait changer bientôt, heureusement.

Un porte-parole de Paramount+ a déclaré à Pocket-lint que "d'autres développements sont prévus pour l'avenir".

Pour être honnête, c'est logique. La dernière chose qu'un nouveau service de streaming souhaite, c'est que sa technologie s'effondre dès le premier obstacle, ou que ses abonnés ne bénéficient pas de l'expérience promise. Une fois stabilisé et le nombre d'utilisateurs quotidiens établi, il peut augmenter les performances et la qualité. Nous l'avons déjà vu avec d'autres services.

En attendant, vous pouvez regarder des présentations Full HD de Halo, Star Trek : Discovery, 1883 et Star Trek : Strange New Worlds - des émissions qui ont disparu des autres plateformes ou qui sont nouvelles au Royaume-Uni.

Paramount+ coûte 6,99 £ par mois ou 69,90 £ pour un abonnement d'un an. Les utilisateurs de Sky Q et Sky Glass ayant un abonnement à Sky Cinema peuvent accéder au service sans frais supplémentaires. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Écrit par Rik Henderson.