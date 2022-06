Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - HBO est en train de développer une suite de Game of Thrones qui se concentrera sur la poursuite des aventures de Jon Snow.

Les choses n'en sont encore qu'à leurs débuts, selon le rapport, bien que l'acteur Kit Harrington soit en lice pour reprendre son rôle dans l'adaptation télévisée de George R.R. Martin de A Song of Ice and Fire si la suite se concrétise.

Trois ans après la fin de Game of Thrones, la série sans nom Jon Snow serait en fait la deuxième série dérivée de HBO. La première - House of the Dragon - devrait débarquer sur les écrans en août.

Les détails entourant cette dernière série dérivée ne semblent pas encore avoir été étoffés, aucun membre de l'équipe créative n'ayant fait l'objet de rumeurs à ce jour. Cependant, le concept lui-même est intriguant.

Alors que House of the Dragon est une préquelle centrée sur les 300 ans de règne de la famille Targaryen, une suite de Jon Snow se déroulerait peu après la fin de Game of Thrones.

Elle pourrait donc mettre en scène les mêmes personnages et relancer les intrigues en suspens depuis que Jon Snow - alerte spoiler - a été renvoyé dans la Garde de nuit pour avoir tué Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de calendrier pour l'arrivée d'une suite dirigée par Snow - et, à ce stade, il n'est certainement pas certain qu'elle soit développée.

Dans le plus pur style de Game of Thrones, attendez-vous à entendre de nombreux autres chuchotements, théories et rumeurs dans les semaines et mois à venir.

Écrit par Conor Allison.