La série Mike Tyson sur Hulu : Date de sortie et comment la regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si les séries ou les documentaires sur la vie de personnalités sportives particulières sont dans vos cordes, alors la série limitée intitulée Mike qui arrive sur Hulu sera l'une de celles que vous voudrez ajouter à votre liste.

Cette série limitée, qui suit la vie dynamique et controversée de Mike Tyson, icône légendaire de la boxe, a pour slogan "Vous connaissez peut-être Tyson, mais connaissez-vous Mike ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série Mike, y compris quand elle sortira et comment la regarder quand elle le sera.

25 août 2022 aux États-Unis

Hulu a publié un teaser pour Mike le 8 juin 2022 - vous pouvez le regarder plus bas dans ce dossier - et a annoncé sa date de sortie au même moment. La série limitée sera disponible à partir du 25 août 2022 aux Etats-Unis.

On ne sait pas encore si tous les épisodes de la série sortiront en une seule fois ou s'il s'agira d'une affaire de semaine en semaine, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Quant au Royaume-Uni, on ne sait pas encore quand la série y sera diffusée.

Hulu aux États-Unis

Eventuellement Star sur Disney+ au Royaume-Uni

Mike est une série originale de Hulu et sera donc disponible sur Hulu aux États-Unis lors de sa sortie en août. Pour la regarder, vous aurez besoin d'un abonnement au service Hulu, qui coûte 6,99 $ par mois, ou vous pouvez souscrire au forfait Disney+ qui l'inclut à 13,99 $ par mois.

Le service de streaming Hulu n'est pas disponible au Royaume-Uni, mais certaines des principales séries télévisées proposées par ce service sont disponibles via Star sur Disney+. C'est le cas de séries comme Grey's Anatomy et The Kardasians.

On ne sait pas encore si Mike sera diffusé sur Star au Royaume-Uni lors de sa sortie, mais si c'est le cas, vous aurez besoin de votre abonnement Disney+ prêt, qui coûte 7,99 £ par mois. Vous n'aurez pas à payer de supplément pour Star.

La série limitée Mike est consacrée à la vie de Tyson sur le ring, mais aussi en dehors. Hulu dit :

"Par le créateur/scénariste Steven Rogers et l'équipe derrière I, Tonya, et la showrunner Karin Gist, productrice exécutive de Our Kind of People, Mike explore l'histoire dynamique et controversée de Mike Tyson. Cette série limitée de huit épisodes explore les hauts et les bas tumultueux de la carrière de boxeur et de la vie personnelle de Tyson, qui est passé du statut d'athlète mondial adoré à celui de paria, et inversement.

"En se concentrant sur Mike Tyson, la série examine la classe sociale et la race en Amérique, la célébrité et le pouvoir des médias, la misogynie, la fracture sociale, la promesse du rêve américain et, finalement, notre propre rôle dans l'histoire de Mike.

"Mike est un regard non autorisé et sans tabou sur la vie de Mike Tyson - et c'est un voyage sauvage."

On peut s'attendre à ce que la série mette en lumière une partie de la carrière professionnelle de Tyson, qui a notamment remporté 50 des 58 combats, dont 44 par K.O. selon ESPN, mais il est également probable que l'on s'intéresse au mariage de Tyson avec Robin Givens et à son séjour en prison. Disons qu'il ne manque pas d'histoires à raconter.

Non. Mike Tyson n'est pas très heureux de la série limitée Mike qui explorera sa vie en tant que "Iron Mike". Lorsque l'annonce de la série est sortie, Tyson a posté sur Instagram(rapporté par Variety) :

"L'annonce de Hulu de faire une mini-série non autorisée de l'histoire de Tyson sans compensation, bien que malheureuse, n'est pas surprenante. Cette annonce sur les talons des disparités sociales dans notre pays est un excellent exemple de la façon dont la cupidité de l'entreprise Hulu a conduit à ce détournement culturel de tonalité de l'histoire de la vie de Tyson.

"Faire cette annonce pendant le Mois de l'histoire des Noirs ne fait que confirmer la préoccupation de Hulu pour les dollars plutôt que pour le respect des droits de l'histoire des Noirs. Hollywood doit être plus sensible aux expériences des Noirs, surtout après tout ce qui s'est passé en 2020. La véritable histoire autorisée de Mike Tyson est en cours de développement et sera annoncée dans les prochains jours. Hulu annonce le vol de l'histoire d'un athlète noir pendant le mois de l'histoire des Noirs, ce qui est tout à fait inapproprié et dénué de sens. #boycotthulu #corporategreed".

Après l'annonce de Mike par Hulu, une autre série a été annoncée, simplement appelée "Tyson", que Tyson lui-même a "autorisée". Elle n'est pas encore rattachée à un service de streaming ou à un réseau, mais Jamie Foxx y jouera le rôle de Tyson et en sera également le producteur exécutif.

Trevante Rhodes jouera Mike Tyson dans Mike, tandis que B.J Minor jouera l'adolescent Tyson. Le jeune Mike est joué par Ethan Barrett. Voici quelques-uns des autres membres confirmés du casting, bien que la liste complète soit disponible sur IMDB:

Scott MacDonald dans le rôle de l'entraîneur de Tyson.

Kerry Sims : l'entourage de Tyson

Russell Hornsby : Don King

Harvey Keitel : Cus D'Amato

Laura Harrier : Robin Givens

Li Eubanks : Desiree Washington

Kale Browne : Bill Cayton

Jackie Sanders : Barbara Walters

Ethan Dubin : Teddy Atlas

Greg Kaston : Révérend Jesse Jackson

La série limitée Mike sur Hulu comptera un total de huit épisodes. Comme nous l'avons mentionné précédemment, on ne sait pas encore si tous les épisodes seront disponibles en une seule fois ou s'ils seront diffusés chaque semaine.

Hulu a publié un teaser de Mike. Il ne s'agit pas d'une bande-annonce complète, mais elle donne un aperçu de ce à quoi on peut s'attendre.

Une autre série sur la vie de Mike Tyson est en préparation : Tyson. Bien que peu d'informations soient encore disponibles sur cette série, il sera certainement intéressant de voir comment la série autorisée se compare au regard "non autorisé" sur la vie du boxeur dans Mike.

Si vous aimez les documentaires sur les personnalités sportives, vous pouvez en découvrir d'autres.

Écrit par Britta O'Boyle.