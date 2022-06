Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Freddy Krueger est l'un des méchants de films d'horreur les plus emblématiques de tous les temps, et pas seulement parce qu'il constitue un costume d'Halloween facile à réaliser. Freddy s'est déchaîné dans neuf films sortis en salles, couvrant plus de trois décennies et laissant beaucoup de terreur dans son sillage.

Que ce soit pour les blagues spirituelles ou les meurtres créatifs, il y a beaucoup de choses à aimer dans la franchise Nightmare on Elm Street. Mais, si vous voulez connaître toute l'histoire, il y a beaucoup de choses à regarder. Alors, par où commencer ?

Nous avons déterminé le meilleur ordre de visionnage de tous les films de la série Les Griffes de la nuit, ainsi qu'une version sans spoiler en bas de page. Il s'agit d'un ordre chronologique, mais les noms des films peuvent prêter à confusion, c'est pourquoi nous l'avons établi pour vous, avec des informations sur la progression de l'histoire.

Pour les inconditionnels, nous avons également présenté l'ordre de l'univers étendu, qui comprend tous les films du Vendredi 13 qui mènent à Freddy contre Jason.

Le meilleur endroit pour commencer est là où tout a commencé. Le classique slasher de Wes Craven présente Freddy Krueger, un tueur défiguré avec un gant en lame de rasoir qui chasse les adolescents dans leurs rêves. Le problème, c'est que si Freddy vous attrape dans vos rêves, vous mourez dans la vraie vie.

C'est à Nancy Thompson et ses amis de découvrir la sombre vérité qui se cache derrière le tueur de rêves.

Cinq ans plus tard, une nouvelle famille a emménagé dans la maison fatidique d'Elm Street. Et, comme on peut s'y attendre, les choses commencent à devenir assez effrayantes dans les rêves des enfants.

Cette fois, Freddy cherche à posséder un adolescent afin de semer le chaos dans le monde réel.

La troisième partie se déroule un an après la deuxième partie. Dans ce volet, l'action se déroule dans un hôpital psychiatrique où les rêves des enfants sont visités par notre démon à main blanche préféré.

On nous présente à nouveau Nancy, du premier film, qui vient travailler à l'hôpital. Alors qu'elle ne connaît que trop bien la situation, Nancy découvre que l'un des enfants, Kristen Parker, a un don qui pourrait l'aider à vaincre Freddy une fois pour toutes.

Le troisième film nous laisse croire que Freddy a finalement été vaincu, mais la quatrième partie serait plutôt ennuyeuse si c'était le cas. En effet, Freddy est apparemment ressuscité et tente de traquer et de tuer les enfants survivants d'Elm Street.

De nouveaux personnages sont introduits, dont Alice Johnson, qui pourrait avoir le pouvoir de faire mourir Freddy.

Alice, ayant survécu au quatrième film, tombe enceinte et découvre que Krueger infecte l'esprit endormi de son futur enfant. Freddy s'est mis en tête de naître dans le monde réel.

C'est à Alice de sauver son fils et d'empêcher Freddy d'entrer dans le monde réel.

Ce titre peut laisser penser qu'il s'agit de la dernière sortie de Freddy, mais n'ayez crainte, il y a encore beaucoup de brutalité à venir.

Celui-ci se déroule une décennie plus tard, et Freddy a finalement tué tous les enfants de sa ville natale. Il cherche maintenant des pâturages plus verts et se retrouve à tourmenter les habitants d'un foyer pour adolescents à problèmes.

Ce nouveau film marque une nouvelle direction pour la franchise et les choses deviennent très méta. L'histoire suit Heather Langenkamp, l'actrice qui jouait Nancy dans les films précédents. Elle est harcelée et il apparaît qu'il présente des similitudes frappantes avec son adversaire de fiction, Freddy Krueger.

Une force démoniaque a fait entrer Freddy dans le monde réel et Langenkamp doit reprendre son rôle de Nancy pour sauver la situation.

C'est l'heure du choc des titans du slasher. De nombreuses années de tranquillité se sont écoulées sur Elm Street, et les enfants du quartier sont nourris de pilules supprimant les rêves pour rester en sécurité. Mais Freddy n'a pas fini de les tourmenter, alors il cherche une autre solution.

Freddy parvient à ressusciter Jason et l'envoie sur Elm Street pour terrifier les habitants, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Lorsque Freddy estime que Jason lui vole certains de ses meurtres bien mérités, une bataille pour la postérité s'engage.

Enfin, nous avons le remake de 2010. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un film essentiel, mais il se penche un peu plus sur l'histoire d'origine de Freddy que l'original. Par ailleurs, Jackie Earle Haley, que vous reconnaîtrez peut-être dans le rôle de Rorschach dans les Watchmen, donne une tournure extrêmement effrayante au personnage.

Les cauchemars de la rue Elm (1984)

Les Griffes de la nuit 2 : La vengeance de Freddy (1985)

Les Griffes de la nuit 3 : Les guerriers des rêves (1987)

Les Griffes de la rue Elm 4 : Le Maître des Rêves (1988)

Les Griffes de la nuit, 5 : L'enfant des rêves (1989)

Freddy's Dead : The Final Nightmare (1991)

Le nouveau cauchemar de Wes Craven (1994)

Freddy contre Jason (2003)

Les cauchemars de la rue Elm (2010)

Si vous voulez connaître toute l'histoire qui a mené au crossover Freddy vs Jason, vous avez un grand nombre de films à regarder. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des films de qualité.

Cette liste vous fera découvrir toute l'histoire de Jason Voorhees et Freddy Krueger dans l'ordre chronologique, avant d'aboutir à leur confrontation épique.

Vendredi 13 (1980)

Vendredi 13, deuxième partie (1981)

Vendredi 13, troisième partie (1982)

Vendredi 13 : Le chapitre final (1984)

Les cauchemars de Elm Street (1984)

Vendredi 13 : Le chapitre final (1984) Un nouveau départ (1985)

L'enfer d'Elm Street II : La vengeance de Freddy (1985)

Vendredi 13, sixième partie : Jason vit (1986)

Les cauchemars de la rue Elm III : Les guerriers des rêves

Vendredi 13, partie VII : Le sang neuf (1988)

L'enfer d'Elm Street IV : Le maître des rêves (1988)

Vendredi 13, partie VIII : Jason s'empare de Manhattan (1989)

Les cauchemars de la rue Elm V : L'enfant du rêve (1989)

Freddy's Dead : Le dernier cauchemar (1991)

Jason va en enfer : Le dernier vendredi (1993)

Freddy contre Jason (2003)

