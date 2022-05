SEAL Team Saison 6 : Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la saison 6 et le film.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans la course à l'offre d'une série télévisée captivante sur les US Navy SEALs, c'est SEAL Team qui a fait l'affaire et d'autres - comme History's Six - se sont portés volontaires.

L'équipe SEAL Six s'est retrouvée sous les feux de la rampe après le raid contre Ben Laden en 2011, mais elle jouit d'un statut mythique depuis de nombreuses années. Techniquement appelé le groupe de développement de la guerre spéciale de la marine américaine (DEVGRU), l'action ne manque pas dans la représentation à l'écran dans SEAL Team.

Dirigée par David Boreanaz - oui, Angel de Buffy contre les vampires - dans le rôle du Major Jason Hayes, la saison 5 a tout laissé en suspens. Alors, est-ce que SEAL Team charlie mike ?

Voici tout ce que vous devez savoir, comment vous pouvez rattraper le temps perdu et ce à quoi vous devez vous attendre.

Oui, la saison 6 a été confirmée. Elle a été confirmée par Paramount+ le 1er février.

Bravo est de retour ! La saison 6 de #SEALTeam arrive sur #ParamountPlus. pic.twitter.com/FD7PRGFlUI- Paramount+ (@paramountplus) 1er février 2022

C'est également affirmatif. Le 15 février 2022, CBS Studios a annoncé qu'il allait produire un film autonome pour la série télévisée SEAL Team.

Il s'agira d'une exclusivité pour Paramount+, suite au transfert de SEAL Team de CBS vers la plateforme de streaming et il semble que l'objectif soit d'attirer plus d'abonnés vers Paramount+ avec ce type de contenu.

#SealTeam fam - nous sommes très heureux d'annoncer qu'un événement cinématographique spécial @sealteam_pplus est prévu à @paramountplus ! C 'est parti ! pic.twitter.com/UqIpCgIQnL- CBS Studios (@CBSTVStudios) 15 février 2022

La bonne nouvelle est que le film vient de la même équipe que la série télévisée, mais nous ne savons pas actuellement comment ils vont interagir. Certains pensent que le film fera le lien entre les événements de la fin de la saison 5 et une nouvelle ère, donnant à la série la possibilité de présenter de nouveaux personnages.

Cela vient en partie du fait que CBS a annoncé qu'elle allait "étendre l'univers narratif", mais cela pourrait simplement être une référence au fait qu'elle diffuse le contenu de SEAL Team dans un format différent.

Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas non plus quelle est la date de sortie du film et nous ne savons pas lequel sortira en premier.

De toute évidence, la première sortie dissipera toute confusion quant à la façon dont l'intrigue se dénouera, à moins qu'il ne s'agisse d'une intrigue secondaire ou d'un flash-back, plutôt que d'une suite linéaire.

La seule confirmation d'activité est un post sur Instagram de David Boreanaz disant qu'il retournera au studio de SEAL Team - maintenant supprimé - le 28 mars.

Là encore, c'est inconnu, mais on pense que Max Thieriot - Clay Spencer - sera de la partie selon Deadline. Mais avec un autre projet - Fire Country - dans lequel Thieriot jouera et produira, le temps du personnage dans SEAL Team pourrait être limité.

D'autres grandes stars - dont Boreanaz lui-même - devraient revenir. Cela inclut Jessica Pare (Mandy Ellis), Neil Brown Jr (Ray Perry), A J Buckley (Sonny Quinn) et Toni Trucks (Lisa Davis) dans des rôles principaux.

Cependant, étant donné la façon dont la saison 5 s'est terminée, nous sommes face à un cliffhanger en termes de narration.

Quant au film, là encore, nous ne savons pas qui sera impliqué et où.

Comme nous l'avons dit, nous ne savons pas comment la saison 6 ou le film s'articuleront. Actuellement, il n'y a pas de détails spécifiques sur la façon dont l'histoire se déroulera, donc le mieux que nous puissions faire est de spéculer. Il y a des spoilers ci-dessous, donc si vous n'avez pas fini la saison 5, allez lire autre chose.

La saison 5 se termine de manière abrupte. Avec 14 épisodes au lieu de 22 (pour les deux premières saisons), 20 (saison 3) et 16 (saison 4), on a l'impression que les choses ont été coupées.

Et c'est exactement là où nous avons laissé l'équipe Bravo, sur le terrain au Mali, avec des RPG qui pleuvent sur eux dans une embuscade.

Si l'équipe SEAL voulait partir dans un feu de gloire, ce serait certainement un point final pour l'histoire, mais la confirmation du film et de la saison 6 nous dit que quelqu'un - quelque chose - survit.

Clay Spenser ayant déclaré qu'il voulait se retirer de Bravo Team pour passer plus de temps avec Stella et le bébé, et Jason Hayes souffrant du syndrome du briseur de grève, la porte était déjà ouverte pour un changement dans Bravo Team.

En dehors de l'équipe, Hayes vient de faire des démarches pour établir sa relation avec Mandy Ellis, mais si cela n'aboutit pas, personne qui regarde la série ne sera surpris - l'intrigue secondaire de toute la série SEAL Team a porté sur la pression qui affecte les relations personnelles.

En vérité, nous ne savons pas où la série va aller - nous savons juste qu'elle va de l'avant, et que SEAL Team va certainement charlie mike.

SEAL Team a été diffusée à l'origine sur CBS aux États-Unis et sur Sky Max au Royaume-Uni. Elle a également été diffusée sur les plateformes de rattrapage respectives, mais avec la transition de CBS All Access vers Paramount+ le 4 mars 2021, vous devrez vous rendre sur Paramount+ pour rattraper l'action.

Pour les britanniques, la saison 1-5 de SEAL Team est disponible sur Now. Reste à savoir si elle restera sur cette plateforme ou si elle sera transférée sur Paramount+ lors du lancement au Royaume-Uni, mais nous pensons qu'elle quittera la plateforme appartenant à Sky. Le lancement de Paramount+ au Royaume-Uni est prévu pour le 22 juin 2022.

Écrit par Chris Hall.