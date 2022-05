Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ceux d'entre vous qui aiment tout ce qui est lié aux Vikings seront heureux d'apprendre que The Northman est désormais disponible à la location ou à l'achat sur Amazon Prime Video.

The Northman a été présenté en première mondiale en mars 2022 et est sorti en salles le mois suivant. Bien qu'il ait été acclamé par la critique pour sa cinématographie, sa production, sa construction du monde et même son exactitude historique, le film n'a pas eu de super résultats au box-office - jusqu'à présent, il n'a rapporté que 58 millions de dollars dans le monde. C'est peut-être la raison pour laquelle le film est désormais disponible en streaming en ligne.

Ne vous laissez pas décourager par ses débuts difficiles en salle. The Northman est actuellement évalué à 89 % sur Rotten Tomatoes et à 7,5 sur 10 sur IMDb.

Certains rédacteurs de Pocket-lint ont également vu le film et peuvent affirmer qu'il est très amusant à regarder. Nous apprécions particulièrement le fait qu'il n'y ait pas de romantisme à propos des Vikings. Le film est brutal, gore et infernal. Il vaut la peine d'être loué ou acheté à la demande sur Amazon Prime Video. Vous pouvez en faire une folie de location pour le week-end. Faites-vous plaisir.

The Northman est un film réalisé en 2022 par Robert Eggers, qui a également coécrit le scénario. Il est basé sur la légende d'Amleth et met en vedette Alexander Skarsgard (qui a servi de coproducteur) aux côtés de Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke et Willem Dafoe. Skarsgard joue le personnage principal, Amleth, un prince viking qui tente de venger le meurtre de son père.

Il convient de noter que l'histoire de ces Vikings n'est pas un simple raid de plus sur l'Angleterre. The Northman se déroule dans "le pays de la Rus" - ou l'Ukraine et la Russie modernes. Dans une interview à Vanity Fair, Eggers a révélé que sa première version du scénario du film se déroulait dans les îles britanniques, mais Skarsgard a déclaré que cela avait été beaucoup fait : "Il a dit : 'Si nous pouvions aller à l'est, ce serait beaucoup plus intéressant'."

Date de sortie de The Northman en streaming : 13 mai 2022.

En date du 13 mai 2022, The Northman est disponible à la location ou à la propriété à la demande sur Amazon Prime Video ainsi que sur d'autres plateformes de distribution vidéo.

Aux États-Unis, The Northman coûte 19,99 $ à louer en UHD sur Amazon Prime Video. Vous pouvez également l'acheter pour 24,99 dollars en UHD sur Amazon.

Écrit par Maggie Tillman.