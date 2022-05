Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le développeur de jeux Remedy a confirmé qu'il travaillait avec AMC sur une adaptation télévisée de sa série Alan Wake, qu'il poursuivra avec une suite complète dans les années à venir.

L'annonce a été faite dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du jeu et confirme que Remedy envisage un avenir riche pour son histoire empreinte d'horreur.

Vous pouvez regarder la vidéo complète de la mise à jour ci-dessous, bien que la discussion sur la série soit vraiment brève, avec le créateur Sam Lake confirmant simplement qu'il est en train de travailler dessus.

Il ne s'agit pas non plus d'une information totalement nouvelle - nous savions depuis un certain temps que le projet faisait l'objet de rumeurs, mais le fait que Remedy soit capable de le reconnaître ouvertement est un bon signe pour les fans qui espèrent voir Alan Wake sur un nouveau support.

La structure épisodique du jeu original était fortement inspirée par des séries d'horreur comme Twin Peaks, auxquelles elle rendait hommage. Le jeu allait même jusqu'à inclure des récapitulatifs pendant que vous jouiez pour vous rappeler ce qui s'était passé "la dernière fois dans Alan Wake".

Il est donc probable qu'il s'agisse de l'une des adaptations les plus naturelles possibles pour la télévision, et nous sommes impatients d'en savoir plus sur le projet à mesure qu'il avance. Bien sûr, il est tout aussi possible qu'il ne soit jamais adapté sur nos écrans.

Écrit par Max Freeman-Mills.