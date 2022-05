Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La franchise de slasher préférée de tous connaît un nouveau souffle après le succès du "requel" 2022. Bien qu'il y ait eu un énorme écart de onze ans entre les troisième et quatrième films de la série, ainsi qu'entre les quatrième et cinquième, nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps le prochain film.

Le cinquième film Scream, simplement appelé Scream, est sorti en janvier 2022 et, après un succès au box-office, le sixième film a été approuvé en février. Il est encore tôt et peu de choses ont été révélées sur le prochain film, mais nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu'à présent - et nous mettrons cette page à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

Le dernier film Scream était un peu une remise à zéro pour la franchise. S'il a fait revenir le casting original, il l'a fait en ajoutant simultanément un nouveau groupe de personnages pour reprendre le flambeau. Le gang d'origine fait toujours partie intégrante de l'intrigue de Scream, mais on peut imaginer qu'ils deviennent moins centraux à mesure que la franchise se poursuit.

Jusqu'à présent, nous savons que Courtney Cox reviendra pour reprendre son rôle de la journaliste emblématique, Gale Weathers. Il n'y a pas de nouvelles officielles de notre reine des cris originale, Neve Campbell, mais nous pensons qu'il est plus que probable de la voir apparaître à un moment ou à un autre. En février 2022, Campbell a déclaré qu'elle avait été approchée pour revenir mais qu'elle attendait d'abord de lire le script.

Il est intéressant de noter que Hayden Panettiere est prête à reprendre le rôle de Kirby Reed dans Scream 4. Alors qu'il semblait qu'elle n'aurait peut-être pas survécu à la fin de Scream 4, son destin a finalement été confirmé plus de dix ans plus tard dans Scream. Il s'agira de son premier rôle dans un long métrage depuis huit ans. Elle rejoindra les derniers survivants, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding et Jenna Ortega.

Il est bien trop tôt pour les bandes-annonces, mais nous vous recommandons plutôt de revoir la franchise depuis le début. Tous les films se valent, et si vous vous demandez quel est le meilleur ordre pour les regarder, voici notre recommandation :

L'intrigue de Scream 6 n'est que spéculation à ce stade. Il n'y a pas eu de coup monté évident à la fin de Scream, mais il n'y en a jamais eu dans cette franchise.

On pourrait imaginer que Sidney et Gale soient relégués au second plan par les nouveaux membres plus jeunes de la distribution, mais une interview de Bettinelli-Olpin par Fandom suggère que ce ne sera pas le cas. Il a déclaré : "Nous pensons plutôt que nous avons de nouvelles personnes dans la famille. Pour nous, tout ce qui est bon pour le prochain est bon".

"Nous aimerions pouvoir travailler à nouveau avec Neve et Courteney. C'était vraiment une expérience merveilleuse et elles ont été tellement fantastiques tout le temps."

Nous sommes à peu près certains que nous verrons beaucoup plus Sam et Tara Carpenter, surtout compte tenu du lien parental de Sam avec le Scream original.

Comme toujours, il y aura de la méta-comédie autour des tropes modernes de l'horreur. Le cinquième film s'est attaqué aux "requels", aux fandoms obsessionnels et à "l'horreur élevée". Que reste-t-il pour Scream 6 ? Vous devinez ce qu'il en est, peut-être des "requels sequels", mais il faudrait trouver un nom plus accrocheur pour cela.

Paramount a annoncé que le prochain film Scream sortira le 31 mars 2023. Le tournage devrait commencer à l'été 2022.

C'est l'intervalle le plus court entre les films Scream depuis le premier et le deuxième film. Pourrions-nous entrer dans un nouvel âge d'or de Ghostface ? Nous l'espérons.

Écrit par Luke Baker.