(Pocket-lint) - Il a récemment été annoncé que Lionsgate développait un prequel de Hunger Games, mais à l'époque, on ne savait pas où le film serait disponible en streaming une fois sorti. Aujourd'hui, Peacock a annoncé avoir signé un accord pluriannuel pour diffuser les films de Lionsgate à partir de 2024.

L'accord commence avec les films du studio de 2022. Le premier film à être diffusé sur Peacock sera The Unbearable Weight of Massive Talent, avec Nicolas Cage. Par la suite, Lionsgate introduira d'autres films sur Peacock pour une période de streaming exclusive, notamment John Wick : Chapter 4, Borderlands et, oui, la préquelle de Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes.

Parmi les autres films, citons Expendables 4, Are You There God ? It's Me, Margaret, et White Bird : A Wonder Story.

Peacock n'aura toutefois pas l'exclusivité des droits de diffusion en continu de tous ces films immédiatement après leur sortie en salle. Certains seront diffusés sur Starz et The Roku Channel.

Peacock a été lancé en 2020. Il s'agit d'un service de streaming vidéo aux États-Unis qui s'appuie sur le large éventail de propriétés de NBCUniversal. Il est disponible en trois niveaux : Peacock Free, Peacock Premium with Ads (une version avec publicités qui coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an) et Peacock Premium (une option d'abonnement de 9,99 $ par mois ou 99,99 $ par an avec moins de publicités).

Écrit par Maggie Tillman.