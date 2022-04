Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le roman préquel de Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, sera porté à l'écran l'année prochaine. Malheureusement, les détails sont maigres concernant l'adaptation cinématographique, mais Pocket-lint fait tout de même le tour de tout ce que nous savons jusqu'à présent, y compris la date de sortie et des détails sur l'histoire. Les informations sur le casting et les bandes-annonces ne sont pas encore disponibles, mais nous les ajouterons ici dès qu'elles seront annoncées.

Le film préquel de Hunger Games s'appellera The Ballad of Songbirds and Snakes. Il est basé sur le roman préquel du même nom écrit par Suzanne Collins, l'auteur de la trilogie originale Hunger Games.

Date de sortie : actuellement prévue dans les salles de cinéma le 17 novembre 2023.

Le film The Ballad of Songbirds and Snakes sortira le 17 novembre 2023. Le préquel a été annoncé lors de l'événement organisé par Lionsgate au Cinemacon, une conférence annuelle où les studios de cinéma présentent leurs projets en avant-première.

Le roman La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est sorti en 2020.

L'histoire est celle de Coriolanus Snow, le président de Panem pendant la trilogie originale, en tant que jeune homme. Il est également question de Lucy Gray Baird, une mystérieuse jeune fille du district 12, dont Snow est le mentor pendant les 10e Hunger Games. N'oubliez pas que Katniss Everdeen - le point central de la trilogie originale qui se déroule 60 ans plus tard - vient du District 12 et s'oppose à Snow et à son régime.

Le synopsis de Lionsgate pour le film est le suivant :

"Des années avant qu'il ne devienne le tyrannique président de Panem, Coriolanus Snow, 18 ans, voit une chance de changer les choses lorsqu'il est choisi pour être le mentor de Lucy Gray Baird, la jeune fille tributaire du pauvre District 12."

Le logline de Lionsgate pour le film se lit comme suit :

"Coriolanus Snow sert de mentor et développe des sentiments pour la tributaire du District 12 pendant les 10e Hunger Games."

The Ballad of Songbirds and Snakes sera développé par Color Force et distribué par Lionsgate. La production commencerait au cours du premier semestre 2022, selon Deadline.

Lionsgate n'a pas encore annoncé le casting de The Ballad of Songbirds and Snakes.

Lionsgate a déclaré que le film The Ballad of Songbirds and Snakes sera réalisé par Francis Lawrence, qui a déjà dirigé les films Hunger Games : Catching Fire, Mockingjay Part 1, et Mockingjay Part 2. The Hunger Games fait partie des franchises cinématographiques les plus lucratives de tous les temps. Elle a rapporté près de 3 milliards de dollars dans le monde entier.

Le film The Ballad of Songbirds and Snakes sera écrit par le scénariste de Catching Fire, Michael Arndt.

Il n'y a pas encore de bande-annonce pour The Ballad of Songbirds and Snakes.

Cependant, Lionsgate aurait montré un bref teaser lors de sa présentation au CinemaCon 2022. "Vous êtes invités à retourner aux Jeux", lisait-on à l'écran alors que la glace se mettait en place dans une scène hivernale, révélant un oiseau et un serpent, selon The Hollywood Reporter. "En 2023, le monde découvrira qui est un oiseau chanteur, et qui est un serpent". Le teaser n'est pas encore disponible en ligne pour être partagé avec le public.

Vous devriez vraiment regarder les films précédents de Hunger Games afin d'aborder La Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents avec une bonne connaissance du monde, de l'histoire et des personnages :

Écrit par Maggie Tillman.