Fast X : Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur Fast and Furious 10.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dominic Toretto et sa bande sillonnent les rues depuis plus de deux décennies et, bien que les films Fast and Furious aient considérablement changé au fil des ans - les intrigues et les cascades étant devenues plus extrêmes - cette franchise est toujours aussi forte, 21 ans après la sortie du premier film.

Le film le plus récent - Fast 9 - est sorti en 2021 et maintenant tous les regards sont tournés vers Fast and Furious 10 - connu sous le nom de Fast X.

Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la première partie du final en deux parties qui conclura la saga Fast, y compris la date de sortie prévue, les acteurs attendus et toutes les nouvelles qui l'entourent.

19 mai 2023

Universal avait initialement confirmé que Fast and Furious 10, ou Fast X comme on l'appelle officiellement maintenant, arriverait dans les cinémas le 7 avril 2023.

Cette date a toutefois été légèrement repoussée, la nouvelle date étant confirmée au 19 mai 2023.

Vin Diesel (Dominic Toretto) a confirmé sur son compte Instagram le 20 avril que le tournage avait commencé, tout en confirmant le titre du film.

Il ne serait pas normal d'avoir un final de Fast and Furious sans la plupart des membres de l'équipe principale, n'est-ce pas ? Et oui, certains d'entre eux ne sont plus en vie - Gisele par exemple - mais cela n'a pas empêché la saga Fast de trouver un moyen de faire revenir des personnages clés dans le passé. Oui, Han, nous parlons de toi.

Il sera malheureusement plus difficile de faire cela avec Brian O'Connor, étant donné la mort tragique de Paul Walker en novembre 2013, mais O'Connor vit toujours dans la Saga et il sera sans aucun doute mentionné au minimum et qui sait, avec la technologie de nos jours, ce que les réalisateurs pourraient faire pour que le personnage de O'Connor continue de briller dans ce film.

Aucun membre de l'équipe principale n'étant mort dans Fast 9, nous nous attendons à ce que les membres du casting suivants reviennent pour Fast X :

Vin Diesel dans le rôle de Dom

Michelle Rodriguez : Letty

Roman : Tyrese Gibson

Ludacris : Tej

Nathalie Emmanuel : Ramsey

Sung Kang : Han

Jordana Brewster : Mia

Charlize Theron a confirmé son retour dans la saga Fast, ce qui signifie que Cipher sera de retour dans le rôle du méchant. Nous ne serions pas surpris de voir Jason Statham revenir dans le rôle de Deckard Shaw, puisqu'il est apparu au générique de Fast 9, et sa mère, Magdalene "Queenie" Shaw, jouée par Helen Mirren, serait également une omission surprenante.

Étant donné que Fast 9 a introduit le frère de Dom, Jakob Toretto, joué par John Cena, à la fête, nous nous attendons à ce qu'il revienne dans une certaine capacité aussi - et du bon côté dès le début plutôt que du mauvais côté pour Fast X.

Fast 9 a laissé le sort de My Nobody (Kurt Russell) en question, mais comme il est la raison pour laquelle Han est en vie grâce à son aide pour simuler sa mort, nous nous attendons à ce qu'il ait un rôle à jouer dans le final. Malheureusement, il semble que le retour de Dwayne Johnson - alias The Rock - qui a joué le rôle de Luke Hobbs dans plusieurs des films Fast and Furious ne soit pas prévu.

Jason Momoa, Daniela Melchior et Brie Larson ont tous été confirmés pour Fast X, bien que pour l'instant nous ne connaissions pas leurs rôles, si ce n'est que Momoa sera un méchant.

Il est difficile de dire quelle sera l'intrigue de Fast X pour le moment. On s'attend à ce que les deux derniers films racontent une histoire globale, mais pour l'instant, on ne sait pas sur quoi elle portera.

L'équipe de Dom va sans aucun doute sauver le monde et Cipher va sans aucun doute essayer de le détruire, mais qui sera de quel côté et ce que les personnages vont faire, tout le monde le devine pour le moment. Avec Fast 9, Tej et Roman iront dans l'espace, mais soyons honnêtes, tout est possible.

Nous soupçonnons que nous allons découvrir si M. Nobody est mort ou vivant et la séquence du générique de Fast 9 suggère que l'histoire de Han et Shaw pourrait être importante dans le prochain film, mais nous devrons attendre et voir pour l'instant où le final va avec cela.

Il n'y a pas encore de bande-annonce pour le film Fast X - il est encore un peu tôt. Nous vous recommandons de suivre Vin Diesel sur Instagram, car il partage souvent des images des coulisses du tournage. Vous pourrez donc probablement en avoir un avant-goût au cours des prochains mois. Il a déjà posté une vidéo de la première semaine de tournage.

Lorsque Fast 9 était attendu en juin 2020, une bande-annonce est sortie en janvier 2020, soit six mois avant. Il est donc peu probable que nous voyions une bande-annonce de Fast X avant novembre 2022.

23 avril 2022 : Adir Abergel a posté deux images de Charlize Theron sur le plateau de Fast X. Il a dit "Cipher est de retour et prêt ! Fast and Furious X, @thefastsaga C'est parti !"

Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par Adir Abergel (@hairbyadir)

21 avril 2022 : Vin Diesel partage une vidéo de lui parlant au réalisateur Justin Lin, qui a déclaré que le tournage de la première semaine de Fast X "ressemble au début d'une fin épique". Diesel a demandé s'il était "juste de dire que ce sera le meilleur à ce jour" et Lin a répondu "dans mon cœur, oui".

Voir ce message sur Instagram Un message partagé par Vin Diesel (@vindiesel)

20 avril 2022 : Vin Diesel a déclaré que le script initial du film Fast 10 n'incluait pas Mia Toretto et que sa fille avait dit au réalisateur "Pas de Mia, pas de Fast 10". Étant donné que Brewster est confirmé pour Fast X, cela a évidemment eu un impact.

20 avril 2022 : Vin Diesel confirme que le tournage de Fast and Furious 10 a commencé et que le film s'appellera Fast X.

10 avril 2022 : Vin Diesel confirme que Brie Larson de Captain Marvel fera partie du film Fast and Furious 10. "Vous n'avez pas idée à quel point elle sera intemporelle et incroyable dans notre mythologie. Au-delà de sa beauté, de son intellect... de son Oscar, haha est cette âme profonde qui ajoutera quelque chose que vous n'auriez peut-être pas attendu mais que vous avez désiré. Bienvenue dans la FAMILLE Brie."

Voir ce message sur Instagram Un message partagé par Vin Diesel (@vindiesel)

21 juillet 2021 : En parlant de son avenir dans les films Fast and Furious, Dwayne Johnson a déclaré: "Je leur souhaite bonne chance pour Fast 9. Et je leur souhaite la meilleure des chances pour Fast 10 et Fast 11 et le reste des films Fast & Furious qu'ils feront sans moi."

26 juin 2021 : Vin Diesel a déclaré au Metro: " Nous travaillons sur 10 depuis un an, donc j'ai tellement de choses à partager et je me retiens. Je sais que l'une des choses que Justin veut faire est de tourner sur les sept continents, ce que je trouve assez spectaculaire, comme un hommage au monde qui a adopté cette saga comme la sienne ".

Il a ajouté : "Je pense que vous allez être assez choqués quand vous verrez Fast 10. Ce ne sera pas nécessairement à cause d'un certain endroit où nous allons, mais il y a quelque chose de spécial à venir dont je suis tellement excité. Je ne peux pas vous le dire, mais j'aimerais pouvoir le faire."

20 octobre 2020 : Deadline rapporte que Justin Lin, qui a réalisé cinq des films Fast and Furious, réalisera les deux derniers.

En octobre 2020, il a été révélé que Justin Lin réaliserait les deux derniers films de la franchise Fast and Furious. Tyrese Gibson - qui joue le rôle de Roman - a précédemment déclaré que le plan était de tourner Fast and Furious 10 et Fast and Furious 11 dos à dos.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour Fast and Furious 11, mais si les deux films sont tournés l'un derrière l'autre, il est à espérer que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps après Fast X avant d'obtenir la deuxième partie du final. Il est probable que ce soit en 2024, puisque Fast X ne sera pas présenté avant mai 2023.

Nous avons un article séparé qui vous indique le meilleur ordre pour regarder les films Fast and Furious, mais si vous voulez savoir où regarder les films, nous avons tout prévu ci-dessous.

Voici où streamer les films Fast and Furious si vous êtes au Royaume-Uni :

Fast and Furious (2001) - Amazon Prime Video

2 Fast 2 Furious (2003) - Amazon Prime Video

The Fast and the Furious : Tokyo Drift (2006) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 4 (2009) - Amazon Prime Video

Fast Five (2011) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 6 (2013) - Amazon Prime Video

Furious 7 (2015) - Sky Cinema ou NOW Cinema

The Fate of the Furious 8 (2017) - Disponible uniquement à l'achat ou à la location

Fast and Furious Presents : Hobbs et Shaw (2019) - Disponible à l'achat uniquement.

Fast and Furious 9 (2021) - Sky Cinema ou NOW Cinema

Fast and Furious (2001) - Hulu ou HBO Max

2 Fast 2 Furious (2003) - Hulu ou HBO Max

The Fast and the Furious : Tokyo Drift (2006) - Disponible uniquement à l'achat.

Fast and Furious 4 (2009) - Peacock

Fast Five (2011) - Peacock

Fast and Furious 6 (2013) - Hulu, Peacock ou Sling

Furious 7 (2015) - Hulu ou Sling

The Fate of the Furious 8 (2017) - Disponible uniquement à l'achat ou à la location.

Fast and Furious Presents : Hobbs and Shaw (2019) - Disponible uniquement à l'achat.

Fast and Furious 9 (2021) - Amazon Prime Video

Écrit par Britta O'Boyle.