Qu'est-ce que FIFA+ et est-ce gratuit ?

(Pocket-lint) - L'instance gouvernementale du football mondial, la FIFA, a lancé sa propre plateforme de streaming.

FIFA+ propose des matchs en direct, des documentaires, des moments forts et de nombreuses autres vidéos liées au football à regarder à la demande.

Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet, y compris les plateformes sur lesquelles elle est disponible.

FIFA+ est le service de streaming vidéo de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Il propose une multitude d'émissions liées au football, des rediffusions de matchs classiques et les meilleurs moments des matchs de la Coupe du Monde masculine et féminine. D'autres retransmissions et temps forts de tournois de la FIFA sont également disponibles.

Le service diffuse également des milliers de matches nationaux en direct dans le monde entier.

L'accès et le visionnage de FIFA+ sont totalement gratuits. Il vous suffit de vous créer un compte. Si vous avez déjà un compte FIFA.com, vous pouvez vous connecter avec celui-ci. Vous pouvez également vous inscrire pour la première fois en quelques secondes sur le site officiel de FIFA Plus.

FIFA+ est disponible en ligne pour les utilisateurs de PC, Mac et Chromebook (via un navigateur).

Il existe également des applications dédiées pour iOS/iPadOS et Android, disponibles sur l'App Store et Google Play selon le cas.

Outre les résumés et les rediffusions de matches classiques de la FIFA, y compris tous les matches de la Coupe du Monde enregistrés, il existe un certain nombre d'émissions de type documentaire.

Il s'agit notamment de FIFA+ Originals, tels qu'un long documentaire sur la vie de Rolandinho, une série en huit parties sur six capitaines qui emmèneront leur équipe à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et une série d'interviews dans lesquelles Gary Lineker s'entretient avec différents Souliers d'Or de la Coupe du Monde.

FIFA+ diffuse également des matchs en direct, y compris la couverture des matchs des "ligues de première division" d'Europe et de nombreuses compétitions qui, auparavant, n'auraient peut-être pas bénéficié d'un temps d'antenne.

La société prévoit de diffuser environ 40 000 matchs en direct par an.

FIFA+ propose également des jeux interactifs, des votes, des quiz et des puzzles.

