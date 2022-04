Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque vous recherchez un nouveau téléviseur, vous souhaitez disposer de toutes les fonctionnalités pour assurer l'avenir de votre nouvel appareil. Le problème est que la plupart des téléviseurs haut de gamme commencent à partir de 50 pouces.

Si votre salon est plus petit, ou si vous préférez simplement qu'un grand téléviseur ne domine pas votre espace de vie, il semblerait que Loewe ait la solution.

Le Bild C est un téléviseur ultra-haut de gamme disponible en 32 et 43 pouces, au design de classe mondiale et doté des dernières technologies.

Il est doté d'une barre de son intégrée qui prend en charge Dolby Atmos ainsi que le streaming musical Bluetooth, afin que votre solution audio s'intègre parfaitement à votre espace.

Comme vous pouvez l'attendre de Loewe, le Bild C est merveilleusement conçu et comprend un cadre " flottant " et un câblage caché.

Selon Loewe, le téléviseur "a été spécialement conçu pour une image plus lumineuse et plus colorée, avec un angle de vision plus large : vous pouvez ainsi placer le téléviseur où vous le souhaitez dans la pièce tout en profitant d'une expérience incroyable de vos émissions préférées".

L'ensemble utilise le dernier système d'exploitation os7 de Loewe, qui vous donne accès à toutes vos plateformes de streaming préférées et présente un nouvel écran d'accueil plus facile à naviguer.

La variante 32 pouces est dotée d'une résolution 1080p, tandis que la 43 pouces dispose d'un écran 4K. Il s'agit dans les deux cas d'écrans LCD avec un rétroéclairage E-LED.

Les deux options prennent en charge le HDR10, mais seul le 43 pouces prend en charge le Dolby Vision.

Si vous cherchez à mettre la main sur l'un d'entre eux, le Bild C est disponible sur le site Web de Loewe à partir d'aujourd'hui. Le modèle de 32 pouces coûte 1 299 € et celui de 43 pouces est proposé à 1 499 €.

Écrit par Luke Baker.