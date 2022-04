Star Trek Picard saison 3 : tout ce que nous savons pour l'instant.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Patrick Stewart a pu reprendre l'un de ses rôles les plus emblématiques en 2020, avec la sortie de Star Trek : Picard sur CBS All Access (désormais Paramount+). Aujourd'hui, la deuxième saison est en cours, et bien que sa diffusion ne soit pas encore terminée, Paramount annonce déjà le casting de la troisième saison. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur la prochaine saison 3 de Picard.

La première saison de Star Trek : Picard traitait de deux événements qui étaient en fait des reliquats de différents films Star Trek du passé : La mort de Data dans le film Star Trek : Nemesis de 2002 (Picard y est confronté tout au long de la première saison), et la destruction de Romulus dans le film Star Trek de 2009 (qui a servi à introduire les humains synthétiques qui ont contribué à empêcher le sauvetage des réfugiés romuliens et ont finalement permis à Picard de démissionner de Star Fleet). Les synthétiques sont soumis à une interdiction, et Picard est poussé à les aider à cause de deux jumeaux synthétiques qui sont apparentés à son vieil ami Data.

Alerte spoiler : Tout cela aboutit à ce que Picard trouve la maison du créateur original de Data et devienne lui-même un synthétique à la fin de la saison 1 pour empêcher sa propre mort.

Nous retrouvons Picard là où nous l'avons laissé la dernière fois : il s'envole à bord du vaisseau La Sirena avec un nouvel équipage de fortune, en direction de la nouvelle aventure qui l'attend. La deuxième saison commence avec Picard transporté en 2024 avec certains de ses anciens amis de la série Star Trek : The Next Generation (comme la Seven of Nine de Jerri Ryan et le Raffi Musiker de Michelle Hurd). Picard et ses amis doivent découvrir ce que l'omnipotent Q (John De Lancie) a fait pour modifier la ligne du temps qui a créé une version xénophobe de Starfleet - la Confédération de la Terre - qui veut détruire tous les étrangers.

Bien que la saison ne soit pas encore terminée, on peut dire que Paramount+ n'a pas l'intention de laisser Jean Luc Picard profiter de sa retraite.

Dans le nouveau teaser de la troisième saison, on le voit fouiller dans son vieil équipement Star Trek : The Next Generation, puis on le voit, avec son ancien partenaire Riker (Jonathan Frakes), debout côte à côte, en train de pointer des phasers sur quelqu'un. Le teaser promet également le retour d'autres personnages dans la saison 3, comme Brent Spinner dans le rôle de Data et Levar Burton dans celui de Geordi La Forge.

Date de sortie de Star Trek : Picard saison 3 - Probablement début 2023

La date de sortie de la saison 3 de Star Trek : Picard n'a pas encore été annoncée, mais la production, le tournage et la prise de vue des saisons 2 et 3 ont tous commencé simultanément en 2020. N'oubliez pas que la deuxième saison de Star Trek : Picard a été diffusée pour la première fois en mars 2022, soit deux ans après la fin de la première saison. Elle est toujours diffusée. La troisième saison devrait sortir au début de 2023. Jonathan Frakes et Terry Matalas réaliseront cette ultime saison.

LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis et Brent Spiner ont été annoncés par Paramount pour rejoindre Patrick Stewart au casting de Star Trek : Picard saison 3.

La mission continue. Voyez qui rejoint le casting de #StarTrekPicard saison 3 ! pic.twitter.com/HMBc9wyAFa- Star Trek sur Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) 5 avril 2022

Pour référence, voici le casting confirmé de la saison 2 de Picard :

Patrick Stewart : Jean Luc Picard

Alison Pill : Agnes Jurati

Isa Briones : Soji Asha

Evan Evagora : Elnor

Michelle Hurd : Raffi Musiker

Cristobal "Chris" : Santiago Cabrera Rios

Jeri Ryan : Seven of Nine

Orla Brady : Laris

Brent Spiner : Altan Inigo Soong

Guinan : Whoopi Golberg

John De Lancie : Q

LeVar Burton : Geordi Le Forgee

La troisième saison n'est pas encore disponible. Voici où vous pourrez probablement la regarder en streaming lorsqu'elle sortira.

La deuxième saison de Picard a pris la place de Discovery le jeudi sur Paramount+. Elle a débuté en mars 2022 et est toujours diffusée. La troisième saison n'a pas encore été diffusée mais sera évidemment une exclusivité Paramount+.

Amazon Prime Video est la maison de Picard au Royaume-Uni, avec de nouveaux épisodes diffusés un jour plus tard à partir du 4 mars 2022. On peut supposer que la troisième saison sera également diffusée sur Prime Video au Royaume-Uni, mais ce n'est pas confirmé.

Au Canada, la saison 2 est disponible sur Crave. Nous pensons que la saison 3 sera également disponible sur Crave dès sa sortie au début de l'année 2023.

Jusqu'à présent, une seule bande-annonce a été diffusée pour la troisième saison. Vous pouvez la regarder via le lecteur intégré en haut de cette page.

Afin d'être parfaitement préparé à regarder la saison 3, vous devriez vraiment regarder les saisons 1 et 2. Vous pouvez les regarder en streaming sur Paramount+.

Vous pouvez également acheter la saison 1 en DVD :

