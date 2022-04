Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plex a changé et s'est transformé au fil des ans, passant d'une plate-forme pour diffuser vos propres fichiers multimédias à un hub pour toutes sortes de contenus numériques.

Maintenant, il a ajouté deux nouvelles fonctionnalités majeures pour étendre davantage l'application - elle peut désormais être utilisée comme une plate-forme unique pour tous vos services de streaming.

En plus de l'accès à des films, des émissions de télévision et à la télévision en direct gratuits financés par la publicité via ses propres partenaires, Plex offre désormais la possibilité de rechercher une émission de télévision ou un film et de les mettre sur une liste de surveillance personnalisée, quel que soit le service de streaming sur dont ils sont originaires.

Plex Discover permet la recherche de contenu sur les services en ligne, le place au même endroit avec toutes les informations dont vous avez besoin, puis vous permet de le lancer depuis l'application Plex pour TV ou mobile. Il jouera aussi longtemps que vous aurez l'abonnement au service de streaming d'hébergement et l'application.

L'autre nouveauté majeure est Plex Universal Watchlist. Cela vous permet d'épingler efficacement des émissions ou des films à une liste, qu'ils soient actuellement disponibles sur l'un de vos services de streaming ou non. Et, si ce n'est pas le cas, la liste de surveillance universelle vous avertira lorsqu'un programme répertorié sera disponible. Il vous donnera toujours le dernier endroit pour le regarder, même si le contenu a changé de plate-forme.

"Nous disons depuis des années que notre objectif était de créer un guichet unique pour tous les divertissements qui comptent pour vous, et aujourd'hui nous mettons en place une énorme pièce de ce puzzle", a déclaré le PDG de Plex, Keith Valory. .

"Avec de nouveaux services de streaming, des films et des émissions constamment disponibles, il est temps d'apprivoiser le chaos médiatique et c'est ce que nous visons avec ces nouvelles fonctionnalités. En bref, nous savons qu'il est pénible de trouver quoi regarder. Nous voulons juste vous y rendre le plus rapidement possible."

Les nouvelles fonctionnalités sont mises en ligne dans Plex via le Web, la télévision et le mobile aujourd'hui.

Écrit par Rik Henderson.