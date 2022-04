Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le moment est enfin venu - le tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 approche à grands pas, décidant des groupes qui disputeront le tournoi lorsqu'il se déroulera au Qatar plus tard cette année.

Heureusement, le tirage est largement télévisé, il n'est donc pas trop difficile de trouver un moyen de le regarder en direct, de sorte que vous puissiez vous ronger les ongles en direct en attendant que le ballon de votre équipe soit tiré. Voici comment le regarder.

Le tirage au sort a lieu aujourd'hui, 1er avril 2022, au Qatar, et commence correctement à 18h00 CEST. Vous trouverez ci-dessous une poignée d'autres fuseaux horaires :

Londres - 17h00 BST

New York - 12h00 HAE

San Francisco - 09:00 PDT

Tokyo - 01h00 JST, 2 avril

New Delhi - 21h30 IST

Sydney - 03:00, 2 avril

Si vous êtes au Royaume-Uni, c'est facile - l'intégralité du tirage au sort sera diffusée sur BBC1 et également sur BBC iPlayer , dans le cadre de l'accord de couverture de la BBC pour le tournoi. La diffusion commencera à 16h45 BST, alors assurez-vous de ne pas être en retard !

Aux États-Unis, le tirage au sort sera diffusé sur FS1 et Telemundo à partir de 11h30, mais également diffusé sur le service de streaming Peacock de NBC.

La FIFA indique également qu'elle diffusera le tirage au sort sur son site Web , ce qui devrait être un fourre-tout si vous ne trouvez pas de station locale diffusant les débats. Il devrait également afficher le tirage au sort sur sa chaîne YouTube , nous mettrons donc à jour cette histoire lorsqu'il y aura un flux vers lequel nous pourrons vous diriger.

Nous en savons déjà assez sur le tirage au sort, en particulier sur les pots dans lesquels se trouvent les équipes - cela influencera les équipes qu'elles peuvent affronter, pour s'assurer que nous n'avons pas un groupe avec quatre équipes de haut niveau. Cela dit, il y aura quand même probablement un groupe de la mort !

Le tirage au sort final de la FIFA #WorldCup Qatar 2022 aura lieu demain, vendredi 1er avril à 19h00, heure de Doha.



Ce sont les pots de classement.



Le compte à rebours est ! pic.twitter.com/jcQoM1q4yl – FIFA.com (@FIFAcom) 31 mars 2022

Avec ceux déjà clarifiés, il ne reste plus qu'à dessiner les équipes - cela dit, préparez-vous. Ces tirages au sort prennent toujours beaucoup plus de temps que vous ne le pensez, grâce à toutes les règles concernant qui peut s'affronter et combien d'équipes de chaque région peuvent être dans un groupe donné.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Britta O'Boyle.