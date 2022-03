Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Ligue nationale de football développerait son propre service de streaming par abonnement.

Selon The Athletic , les responsables de la NFL ont récemment présenté en avant-première le service, qui s'appelle actuellement NFL+, aux propriétaires d'équipe lors de la réunion annuelle d'intersaison de la ligue. Mais il ne sera probablement pas prêt avant que les propriétaires d'équipe ne se réunissent à nouveau en mai 2022 – lorsqu'ils devront alors voter pour décider si la NFL lancera officiellement le service. On ne sait pas comment une telle plate-forme affecterait les accords existants de la NFL.

Pendant plusieurs années jusqu'en 2021 , Verizon avait des droits exclusifs de diffusion mobile sur les jeux NFL, donc certains spéculent que la NFL pourrait utiliser l'idée de NFL + pour contraindre Verizon à une meilleure offre. Gardez à l'esprit que la NFL aurait également négocié avec Apple et Amazon pour obtenir NFL Sunday Ticket , le service de jeux hors marché de la ligue, après l'expiration de son accord avec DirecTV en 2023.

Et, à partir de la saison 2022 et jusqu'en 2033, Amazon Prime Video sera le seul endroit pour regarder Thursday Night Football . Ainsi, la NFL vendant déjà les droits de la plupart de ses matchs en direct via le Sunday Ticket et l'accord du jeudi soir avec Amazon, il faut se demander : qu'obtiendront réellement les consommateurs s'ils décident de payer pour un abonnement à NFL+ ?

Les jeux en direct sont presque certainement ce que les gens veulent le plus, et l'Athletic semble penser que la NFL + proposera en effet toujours des jeux en direct en plus des podcasts et du "contenu d'équipe", le tout pour un prix mensuel inconnu.

Pocket-Lint vous tiendra au courant si et quand la NFL fait une annonce, et bien sûr, nous vous apporterons toutes les fuites au fur et à mesure qu'elles apparaissent.

Écrit par Maggie Tillman.