(Pocket-lint) - Hulu avec Live TV offre un DVR illimité à tous les utilisateurs à partir du mois prochain. Cette fonctionnalité sera disponible sans frais supplémentaires.

Ainsi, si vous avez un abonnement Hulu avec Live TV , à partir du 13 avril 2022, vous pouvez utiliser le DVR et la lecture et l'avance rapide sur vos enregistrements jusqu'à neuf mois. C'est la même période de stockage offerte par son rival YouTube TV . Auparavant, Hulu avec Live TV offrait jusqu'à 50 heures de stockage DVR, avec la possibilité de mettre à niveau jusqu'à 200 heures de stockage via des modules complémentaires qui commençaient à 10 $ par mois. Si vous avez opté pour un forfait offrant un espace DVR supplémentaire, vous ne serez plus facturé pour le stockage supplémentaire à partir d'avril.

En offrant un stockage DVR illimité à tous les abonnés, Hulu avec Live TV peut mieux concurrencer YouTube TV, qui a la même fonctionnalité et donne accès à plus de 100 chaînes. Les abonnés Hulu avec Live TV n'obtiennent qu'environ 80 chaînes, mais ils obtiennent également tous les principaux réseaux de diffusion ainsi que Hulu , Disney + et ESPN + regroupés.

N'oubliez pas que Hulu avec Live TV a récemment augmenté le tarif de son forfait de base à 70 $ par mois contre 65 $ par mois - le même prix que YouTube TV.

Écrit par Maggie Tillman.