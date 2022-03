Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Paramount, anciennement ViacomCBS, a publié la première bande-annonce d'une nouvelle série Star Trek destinée à son service de streaming Paramount +.

Le nouveau spectacle s'appelle Star Trek: Strange New Worlds et est centré sur l'USS Enterprise. C'est à la fois un spin-off et une préquelle - car il met en vedette l'équipage de l'USS Enterprise après leur apparition dans la deuxième saison de Star Trek : Discovery, mais c'est aussi une préquelle de Star Trek : la série originale, car cette émission se déroule environ une décennie avant Kirk devient capitaine.

Dans le nouveau spectacle, le navire est dirigé par le capitaine Pike, qui est joué par Anson Mount, tandis que Rebecca Romijn joue Una Chin-Riley, son premier officier. Spock d'Ethan Peck est l'officier scientifique et Nyota Uhura est une cadette interprétée par Celia Rose Gooding.

La bande-annonce montre un capitaine barbu Pike chevauchant un cheval dans la neige, l'air rude et débraillé lorsqu'il reçoit la communication pour retourner à Starfleet. Le numéro un de Romijn raconte l'intégralité du teaser d'une minute et demie, mais rien de concret sur le résumé de l'intrigue de Strange New Worlds n'est révélé.

Tout ce que nous savons avec certitude, selon Paramount, c'est que le capitaine Pike et l'officier scientifique Spock "exploreront de nouveaux mondes autour de la galaxie sur l'USS Enterprise".

Star Trek : Strange New Worlds n'est que le dernier opus de la franchise Star Trek, Paramount ayant précédemment publié Star Trek : Discovery, Star Trek : Picard , Star Trek : Lower Decks et Star Trek : Prodigy. Strange New Worlds devrait rejoindre ces productions sur Paramount + à partir du 5 mai 2022.

Écrit par Maggie Tillman.