Arrêtez ce que vous faites et regardez plutôt la couverture en direct de Big Jet TV depuis Heathrow

(Pocket-lint) - Le Royaume-Uni est actuellement battu par Storm Eunice et avec un œil sur les meubles de jardin, la plupart de la population semble plutôt regarder la couverture en direct de Londres Heathrow.

Avec l'aimable autorisation de Big Jet TV sur YouTube , il y a un flux en direct de tentatives d'atterrissage à l'aéroport de Londres Heathrow dans les vents féroces - le tout raconté avec enthousiasme par Jerry Dyer.

Debout dans un champ et filmant l'approche d'atterrissage, c'est une distraction bienvenue de la dévastation qui se déroule à travers le pays, alors lancez la lecture et jetez un œil à ce qui se passe.

La partie la plus amusante à ce sujet – à part les 170 000 téléspectateurs qui regardent le flux en direct sur YouTube au moment de la rédaction – est la gamme constante d'interruptions alors que divers services d'information tentent de passer du temps avec Jerry.

Au moment d'écrire ces lignes, après avoir mené une interview par téléphone, les informations de Channel 4 ont également voulu une interview – et les demandes ne s'arrêtent pas. Il semble que Big Jet TV soit l'émission la plus chaude de la ville et la meilleure chose est que nous, les téléspectateurs, entendons chaque mot, c'est magnifiquement réel.

Le gros point ici est de regarder les compétences des pilotes et de voir quel avion réussit, qui décide de faire le tour pour une autre tentative, et tout cela en sachant que Big Jet TV continuera de vous fournir des faits, des chiffres et des exclamations hilarantes.

Gardez également un œil sur les commentaires - bien qu'ils défilent trop vite pour être vraiment lus, après chaque atterrissage réussi, ils deviennent complètement fous.

La question demeure cependant : cet A380 du Qatar arrivera-t-il un jour sur la piste ?

Écrit par Chris Hall.