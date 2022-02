Une adaptation cinématographique en direct de BioShock se dirige vers Netflix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a annoncé son partenariat avec 2K et Take-Two Interactive pour réaliser une adaptation en direct de BioShock.

Le géant du streaming n'a révélé rien d'autre - y compris aucune date de sortie. Selon Variety , la série n'a même pas de réalisateur ou de distribution à ce stade. Le propre site Web de Netflix précise seulement que l'adaptation est un film basé sur la franchise BioShock. Cela signifie-t-il que la production de longs métrages mettra en vedette des personnages et des lieux de BioShock 1 ou 2 ou Infinite?

Netflix a partagé une image de presse avec Little Sister et Big Daddy, ce qui signifie qu'il est prudent de supposer que ces personnages de BioShock feront une apparition dans le prochain film.

"Nous faisons tous des choix, mais à la fin nos choix nous font."



Netflix + Bioshock. Voulez-vous bien rester à l'écoute ? pic.twitter.com/Ke1oJQileX – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 15 février 2022

"Netflix est l'un des conteurs les meilleurs et les plus avant-gardistes de tous les divertissements", a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, dans un communiqué.

Zelnick a ajouté: "Nous sommes ravis qu'ils partagent notre vision et notre engagement envers la franchise BioShock, qui est appréciée par des millions de fans à travers le monde. Le studio Cloud Chamber de 2K est en plein développement actif sur la prochaine itération de la série, et couplé avec notre partenariat avec Netflix, nous restons très confiants que BioShock continuera de captiver et d'engager le public".

Apparemment, il a fallu environ un an à Netflix pour conclure son accord avec 2K et Take-Two Interactive. Leur film BioShock devrait être produit par Take Two avec Vertigo Entertainment de Roy Lee.

2K, qui appartient à Take Two, travaille également sur le prochain jeu BioShock. Mais il a été annoncé pour la première fois en 2019 - alors qu'il devait être en développement pour " les prochaines années "

Écrit par Maggie Tillman.