(Pocket-lint) - Regarder les publicités et les bandes-annonces diffusées chaque année pendant le Super Bowl est tout aussi amusant que de regarder le match. Cette année, les Rams de Los Angeles ont battu les Bengals de Cinncinatti (23 à 20) au théâtre SoFi d'Inglewood. Le jeu a duré quatre heures et a été parsemé de dizaines de publicités, y compris les dernières bandes-annonces de films et de séries télévisées. Marvel nous a offert des aperçus de son prochain film Doctor Strange et de son émission Moon Knight Disney + , tandis qu'Universal a taquiné le prochain opus de Jurassic Park et Amazon a présenté en avant-première son nouveau spectacle Le Seigneur des Anneaux .

Si vous étiez trop occupé à parler pendant les pauses pour attraper les bandes-annonces, ou peut-être que vous étiez coincé au travail et que vous avez raté le grand match, voici tous les spots de films et d'émissions diffusés pendant le Super Bowl LVI. Si vous recherchez les publicités et les publicités - vous savez, comme cette publicité Polestar EV qui a attaqué Volkswagen et Tesla - consultez notre résumé séparé de ces publicités ici.

Vous trouverez ci-dessous toutes les bandes-annonces de films diffusées pendant le Super Bowl. Continuez à lire pour accéder aux bandes-annonces des émissions de télévision.

Vous trouverez ci-dessous chaque bande-annonce de la série diffusée pendant le Super Bowl.

Le Super Bowl a eu lieu le dimanche 13 février 2022, avec un coup d'envoi à 18h30, heure de l'Est.

C'est le Super Bowl LVI, ou Super Bowl 56.

Le stade SoFi d'Inglewood, en Californie, a accueilli le Super Bowl pour la première fois.

Les Bengals de Cincinnati ont affronté les Rams de Los Angeles lors du Super Bowl LVI.

Les Bengals sont allés 10 à 7 en saison régulière, ont remporté l'AFC Nord pour la première fois depuis 2015 et ont remporté la tête de série n ° 4 des séries éliminatoires de l'AFC. Ils ont battu les Raiders de Las Vegas (26 à 19) au premier tour, puis ont vaincu les Titans du Tennessee (19 à 16) et les Chiefs de Kansas City (27 à 24) pour atteindre le Super Bowl. Les Rams de Los Angeles étaient également la tête de série n ° 4 des séries éliminatoires de la NFC après une saison régulière de 12 à 5 et un titre NFC West. Les Rams ont battu les Cardinals de l'Arizona (34 à 11), les Buccaneers de Tampa Bay (30 à 27) et les 49ers de San Francisco (20 à 17) pour atteindre le Super Bowl.

Avant le Super Bowl LVI, les Bengals ont joué deux fois dans le Super Bowl, perdant les deux fois contre les 49ers : 26 à 21 au Super Bowl XVI en 1982 et 20 à 16 au Super Bowl XXIII en 1989.

Pendant ce temps, les Rams ont eu quatre apparitions précédentes au Super Bowl, dont une seule a été remportée. Ils ont gagné 23 à 16 contre les Titans lors du Super Bowl XXXIV en 2000 ; mais ils ont perdu 31 à 19 contre les Steelers de Pittsburgh au Super Bowl XIV en 1980, 20 à 17 contre les New England Patriots au Super Bowl XXXVI en 2002 et 13 à 3 contre les Patriots au Super Bowl LIII en 2019.

Cette année, les Rams de Los Angeles ont battu les Bengals de Cincinnati (23 à 20).

Écrit par Maggie Tillman.