(Pocket-lint) - Yellowstone, le drame du ranch avec Kevin Costner, a été renouvelé pour une cinquième saison pour ViacomCBS-Paramount Network. La série a enregistré des vues record pour sa finale, qui a été diffusée en janvier dernier et a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs au total. Avec ce genre de succès, il était certain que la famille Dutton reviendrait pour une autre saison.

Yellowstone se concentre sur l'éleveur de bétail du Wyoming, John Dutton, un fermier de sixième génération et père de quatre enfants. Sa propriété est le plus grand ranch des États-Unis - avec une ville en expansion, une réserve indienne et le premier parc national américain à ses frontières. La famille Dutton essaie constamment de protéger le ranch des politiciens et des entreprises corrompus et des promoteurs accapareurs de terres.

Yellowstone a été créé par Taylor Sheridan avec John Linson.

Les deux producteurs exécutifs aux côtés d'Art Linson, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari et Stephen Kay.

Costner dirige également le casting. Les stars invitées de la cinquième saison incluent Jen Landon et Kathryn Kelly, qui sont toutes deux devenues des habituées de la série. Les stars de retour incluent Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham et Gil Birmingham.

Kevin Costner comme John Dutton

Luke Grimes comme Kayce Dutton

Kelly Reilly comme Bethany Dutton

Wes Bentley dans le rôle de Jamie Dutton

Cole Hauser comme Rip Wheeler

Kelsey Asbille dans le rôle de Monica Long Dutton

Brecken Merrill comme Tate Dutton

Jefferson White comme Jimmy Hurdström

Gil Birmingham en tant que chef Thomas Rainwater

Forrie J.Smith comme Lloyd Pierce

Denim Richards comme Colby Mayfield

Ian Bohen comme Ryan

Ryan Bingham comme Walker

Finn Little comme Carter

Alors que ViacomCBS a allumé la cinquième saison en février 2022, une date de sortie n'a pas encore été annoncée. La production de la saison cinq devrait commencer en mai 2022.

Ce seront vos différentes options de streaming...

La cinquième saison à venir de Yellowstone sera disponible sur Paramount Network aux États-Unis. Le drame n'est pas disponible sur Paramount +.

On ne sait pas encore quand la série Yellowstone sera diffusée au Royaume-Uni.

Mais Paramount + devrait arriver dans le pays en 2022 via les plateformes Sky, alors peut-être qu'il sera disponible en streaming ici et là.

Yellowstone a été éclairé par Kevin Kay, un ancien dirigeant de Spike TV qui a travaillé sur Paramount Network, propriété de ViacomCBS. Il est produit en interne par MTV Entertainment Studios et 101 Studios.

Mais, aux États-Unis, les trois premières saisons de Yellowstone ne sont disponibles en streaming que sur le service de streaming de NBCUniversal, Peacock . La quatrième saison est disponible sur Paramount Network - mais c'est sous un mur de connexion par câble. C'est parce que ViacomCBS n'a pas les droits de streaming sur Yellowstone, même s'il possède le service de streaming Paramount+. Donc, il veut probablement que cet ancien accord de licence de contenu revienne de NBCUniversal. L'accord - signé avant la fusion de Viacom et CBS et avant que CBS All Access ne devienne Paramount + - a Yellowstone en streaming exclusivement sur Peacock.

Les dirigeants de ViacomCBS tenteraient de racheter ces droits.

En attendant, ils s'appuient sur le succès de Yellowstone : ils conduisent les fans vers Paramount + avec la préquelle de Yellowstone de Sheridan, 1883, qui a récemment fait ses débuts sur le service de streaming.

Il n'y a pas de bandes-annonces pour la saison cinq. Mais vous pouvez regarder une vidéo des coulisses de Yellowstone de la série ci-dessous.

BTS Regardez Yellowstone avec Kevin Costner, Taylor Sheridan et bien d'autres ! | Réseau primordial

Pour vous préparer à la cinquième saison de Yellowstone, regardez les quatre premières saisons de Yellowstone. Ils sont en streaming sur Peacock , le service de streaming de NBCUniversal. Chaque saison est également disponible à l'achat via Amazon Prime Video, ou vous pouvez acheter la série sur DVD si vous préférez posséder une copie physique.

L'univers Dutton s'agrandit avec non pas une mais deux séries dérivées. Le créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, a révélé l'année dernière qu'il y aurait deux spectacles. L'un d'eux est 1883 (voir le guide de surveillance de Pocket-Lint pour cette série préquelle ici ). L'autre série est Yellowstone 6666, qui sortira le 4 mars 2022 sur Paramount+ . Voici le synopsis complet de 6666 :

"Fondé lorsque les Comanches régnaient encore sur l'ouest du Texas, aucun ranch en Amérique n'est plus imprégné de l'histoire de l'Ouest que le 6666. Toujours en activité comme il l'a fait deux siècles auparavant et englobant tout un comté, le 6666 est le lieu où la primauté du droit et les lois de la nature fusionnent dans un endroit où la chose la plus dangereuse que l'on fasse est la prochaine chose ... Le 6666 est synonyme de l'effort sans merci pour élever les meilleurs chevaux et bétail au monde, et finalement où les cow-boys de classe mondiale sont nés et La série sera produite par Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle et Bob Yari."

Écrit par Maggie Tillman.