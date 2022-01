Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cette suite de How I Met Your Mother a eu une longue et mouvementée histoire de développement, mais elle arrive enfin sur nos écrans près d'une décennie après l'original.

How I Met Your Father est un Hulu Original qui voit notre protagoniste, Sophie, raconter à son fils l'histoire de la façon dont elle a rencontré son père.

Tout comme la série dont elle est issue, la série est basée à New York et suit un groupe de jeunes amis essayant de se frayer un chemin à travers la vie de célibataire.

Nous n'en sommes qu'au début en ce moment et apprenons toujours à connaître ces nouveaux personnages, mais peut-être que cela se révélera aussi "légen - attendez - dary" que l'original.

La première saison de How I Met Your Father a commencé à être diffusée le 18 janvier 2022. Hulu a publié deux épisodes pour la première et un nouvel épisode suit tous les mardis. Cela se poursuivra pendant toute la durée de la série et devrait se terminer le mardi 15 mars 2022.

La première série de How I Met Your Father comptera 10 épisodes au total. Voici toutes les dates de sortie prévues :

Épisode 1 : 18 janvier 2022

Épisode 2 : 18 janvier 2022

Épisode 3 : 25 janvier 2022

Épisode 4 : 1er février 2022

Épisode 5 : 8 février 2022

Épisode 6 : 15 février 2022

Épisode 7 : 22 février 2022

Épisode 8 : 1er mars 2022

Épisode 9 : 8 mars 2022

Épisode 10 : 15 mars 2022

How I Met Your Father est une production originale de Hulu et, en tant que telle, est exclusive à Hulu aux États-Unis.

Hulu coûte 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an, il n'est disponible qu'aux États-Unis et est financé par la publicité.

Pour 12,99 $ par mois, vous pouvez visionner sans publicité sur Hulu .

Disney, la société mère de Hulu, a confirmé que How I Met Your Father sera disponible sur Disney+ , cependant, il sera lancé à une date ultérieure.

Au Royaume-Uni, How I Met Your Father sera disponible en streaming à partir du mercredi 9 mars 2022.

Disney + coûte 7,99 £ par mois au Royaume-Uni ou 79,90 £ avec un abonnement annuel.

Il y en a en effet, et pour avoir une idée de ce à quoi s'attendre de la série, vous pouvez la regarder ici :

Rien n'a été officiellement annoncé et nous devrons probablement attendre de voir comment la saison 1 se déroulera avant d'entendre la nouvelle d'un renouvellement.

Historiquement, cependant, Hulu a la réputation de rester avec des émissions pendant plus d'une saison, il y a donc de fortes chances qu'il y en ait d'autres en cours de route.

Écrit par Luke Baker.