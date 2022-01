Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La franchise Kingsman a accueilli un troisième opus - mais, cette fois, Taron Egerton et Colin Firth ne sont pas impliqués.

Le dernier film s'appelle The King's Man, et il suit Kingsman: The Secret Service de 2015, qui mettait en vedette Egerton et Firth. Sa suite, Kingsman: The Golden Circle, a été créée deux ans plus tard. Quant au troisième film, il est maintenant sorti et sert de préquelle, il a donc un tout nouveau casting.

Voici tout ce que vous devez savoir sur The King's Man, y compris de quoi il s'agit, qui fait partie de la distribution et où il est disponible en streaming.

The King's Man adopte une approche assez différente des deux films précédents. C'est une préquelle de la franchise Kingsman, racontant l'histoire d'origine de l'agence de renseignement. En tant que tel, il présente un nouveau casting, comprenant Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton et Djimon Hounsou.

Voici le résumé du film :

"Alors qu'une collection des pires tyrans et cerveaux criminels de l'histoire se rassemble pour planifier une guerre pour anéantir des millions de personnes, un homme doit courir contre la montre pour les arrêter. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement indépendante dans The King's Man."

Il y a beaucoup de star power dans The King's Man. Voici quelques-uns des plus grands noms et leurs rôles respectifs dans The King's Man :

Ralph Fiennes joue Orlando Oxford, le co-leader du film

Gemma Arterton joue Polly, servante devenue espionne

Harris Dickinson joue le protégé d'Orlando Conrad Oxford

Rhys Ifans incarne le moine russe Grigori Raspoutine

Tom Hollander incarne le roi George V d'Angleterre, l'empereur Guillaume II d'Allemagne et le tsar Nicolas II de Russie

Matthew Goode joue Morton

Daniel Bruhl joue Erik Jan Hanussen

Djimon Hounsou joue Shola

Charles Dance joue Herbert Kitchener

Aaron Taylor-Johnson joue Archie Reid

Aaron Vodovoz joue Felix Yuzupov (le tueur de Raspoutine)

Le casting est également complété par Todd Boyce en tant que M. Alfred DuPont, Branka Katic en tant que Tsarina Alix de Russie, Valerie Pachner en tant qu'espionne Mata Hari, Olivier Richters en tant que HMSG Hugh Machine Shark Guard), Stanley Tucci en tant qu'ambassadeur américain et Alison Steadman en tant que Rita.

The King's Man est finalement sorti le 22 décembre 2021 aux États-Unis et le 26 décembre 2021 au Royaume-Uni.

Le film précédent a été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie de COVID-19 et d'autres facteurs. En fait, Walt Disney Studios Motion Pictures (via son label 20th Century Studios) avait initialement prévu de sortir The King's Man en novembre 2019.

Le film sera projeté dans les cinémas pendant 45 jours avant de se diriger vers des plateformes numériques aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés internationaux.

18 février 2022 : Aux États-Unis, The King's Man fera ses débuts sur Hulu. Il devrait également arriver sur HBO Max.

The King's Man fera ses débuts sur Disney+ sous la bannière Star sur certains marchés internationaux :

9 février 2022 : Royaume-Uni, Irlande, Japon et Corée

Royaume-Uni, Irlande, Japon et Corée 23 février 2022 : Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Espagne, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Portugal, Belgique, Australie, Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour, Hong Kong, Luxembourg

Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Espagne, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Portugal, Belgique, Australie, Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour, Hong Kong, Luxembourg 2 mars 2022 : Amérique latine (via Star+)

Oui, vous pouvez en regarder un en haut de cette page.

Nous avons également intégré des teasers, des bandes-annonces et des featurettes ci-dessous.

L'homme du roi | Bande-annonce officielle 2 | Ateliers du 20ème siècle

L'homme du roi | Bande-annonce officielle | Ateliers du 20ème siècle

L'homme du roi | Look spécial Legacy | Ateliers du 20ème siècle

Vidéo de danse officielle de Raspoutine | L'homme du roi | Ateliers du 20ème siècle

Histoire | L'homme du roi | Ateliers du 20ème siècle

Afin d'être parfaitement préparé et prêt à regarder The King's Man, vous devriez vraiment revoir les deux autres films qui l'ont précédé. Mais, étant donné que The King's Man est un film préquel, ce n'est pas totalement nécessaire - juste quelque chose d'amusant pour les amoureux de la franchise. Vous pouvez les diffuser - voir ci-dessous.

Vous pouvez également acheter le DVD si vous préférez posséder une copie physique :

Et voici le Blu-Ray de The Golden Circle :

Écrit par Maggie Tillman.